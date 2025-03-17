Ніби зефірка: Саша Бо помилувалася 1-річною дочкою у рожевому костюмчику
Блогерка Саша Бо замилувала фото доньки-модниці у рожевому.
На знімках 1-річна Віра покрасувалася у в'язаному береті і кардигані.
Судячи з емодзі під фото, образ доньки нагадує мамі цукерочку.
"Солоденька", "яка цукерочка", "ніби зефірка", - написали в коментарях піл фото.
Як відомо, у 29-річної Саші вже є два сина від першого шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом. А доньку блогерка народила від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.
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