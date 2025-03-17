Ніби зефірка: Саша Бо помилувалася 1-річною дочкою у рожевому костюмчику

Блогерка Саша Бо замилувала фото доньки-модниці у рожевому.

На знімках 1-річна Віра покрасувалася у в'язаному береті і кардигані.

Судячи з емодзі під фото, образ доньки нагадує мамі цукерочку.

Як вам Віра в такому аутфіті?

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З синами Саша займається спортом, а з донькою - модою

Встигли наробити і фото на камеру

Цікаво, як виглядатиме стиль і блог Віри років за десять?

Коли не сподобався ракурс, який обрали для фото

"Солоденька", "яка цукерочка", "ніби зефірка", - написали в коментарях піл фото.

Коли пояснюєш, яка з твоїх сторін "робоча"

Живі фото - завжди найкращі

Як відомо, у 29-річної Саші вже є два сина від першого шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом. А доньку блогерка народила від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.