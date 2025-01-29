37-річна Шульгіна в бікіні похизувалася спортивним тілом після двох пологів

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна посвітила фігурою в купальнику.

37-річна мама двох доньок похизувалася спортивним тілом і замотивувала підписників.

За останні 2 роки Саша скинула близько 40 кіло

Спонсори фігури блогерки - не лише харчування й спорт, а і занурення у холодну воду

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Саша дійсно надихає жінок, зокрема майбутніх мам

Нагадаємо, свою першу доньку Анджеліну Саша народила у червні 2022-го (у віці 34 роки), а молодшу Аспен - у жовтні 2023-го.

Раніше Саша розказувала, чому вперше стати мамою у 34 - нормально та називала переваги вагітності у віці 30+.