Оголена Майлі Сайрус прикрила груди на обкладинці відомого глянцю. Фото

Американська співачка та акторка Майлі Сайрус стала головною героїнею нового випуску журналу Perfect.

Для глянцю 32-річна зірка попозувала у відвертій фотосесії. Перед камерою вона показалася повністю без одягу, у корсеті, короткій сукні й незвичній накидці, що ледь прикривала груди.

"Навіть якщо я роздягнута, у цьому все одно відчувається рівень сили", — сказала вона.

Авторка хітів похвалилася стрункою фігурою та продемонструвала різноманітні тату Фото roversi

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Майлі завжди вміла виглядати ефектно і спокусливо

Знаменитість також попозувала в яскравому міні з принтом

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Сайрус відома своєю любов'ю до моди, а останнім часом вона все більше тішить фанів стильними виходами. Нещодавно вона вигулювала леопардове міні та у прозорій сітці позувала для журналу. А ще у її гардеробі є обтисла сукня з вирізом на грудях і чимало блискучих луків.

До речі, ТаблоID детально описував, як змінювався стиль володарки Grammy та її сценічні образи.