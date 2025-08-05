Оголена Майлі Сайрус прикрила груди на обкладинці відомого глянцю. Фото

Карина Тімкова - 5 серпня, 11:30

Американська співачка та акторка Майлі Сайрус стала головною героїнею нового випуску журналу Perfect.

Для глянцю 32-річна зірка попозувала у відвертій фотосесії. Перед камерою вона показалася повністю без одягу, у корсеті, короткій сукні й незвичній накидці, що ледь прикривала груди.

"Навіть якщо я роздягнута, у цьому все одно відчувається рівень сили", — сказала вона.

Майлі Сайрус оголеною попозувала для глянцю

Авторка хітів похвалилася стрункою фігурою та продемонструвала різноманітні тату

Фото roversi

Майлі Сайрус у корсеті попозувала на сторінках глянцю

Стилісти зробили цікавий пучок на голові артистки

Майлі Сайрус посвітила персами в сексі фотосесії

Майлі завжди вміла виглядати ефектно і спокусливо

Майлі Сайрус у короткому луці похвалилася тілом для журналу

Знаменитість також попозувала в яскравому міні з принтом

Майлі Сайрус у незвичному луці посвітила стрункими ногами дя фото

Співачка спробувала переосмисли образ Марії-Антуанетти

Сайрус відома своєю любов'ю до моди, а останнім часом вона все більше тішить фанів стильними виходами. Нещодавно вона вигулювала леопардове міні та у прозорій сітці позувала для журналу. А ще у її гардеробі є обтисла сукня з вирізом на грудях і чимало блискучих луків.

До речі, ТаблоID детально описував, як змінювався стиль володарки Grammy та її сценічні образи.

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Майлі Сайрус
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