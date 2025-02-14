Наче Барбі: Серена Вільямс вразила струнким тілом у сукні свого улюбленого кольору

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка помітно схудла після других пологів, влаштувала фотосет у своєму будинку у Флориді.

Для кадрів, опублікованих в Instagram, вона вдягнула силуетну сукню яскраво рожевого кольору зі спокусливим вирізом на талії.

43-річна колишня спортсменка попозувала на тлі рослин, що розташовані у дизайнерській композиції, і попритулялася до стіни.

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Будинок зірки ідеально підходить для фотосесій

Її вбрання мало виріз на стегні, тому на фото можна помітити оголені ноги Серени. Образ вона доповнила босоніжками в тон та блискучим годинником.

Серена впевнилась, що всі побачать її підтягнуті ніжки

"Як би сильно я не любила синій, чи знаєте ви, що рожевий — мій улюблений колір?" — підписала публікацію знаменитість.

Блондинисті пасма гарно поєднувались з рожевим луком

У цьому образі Вільямс також відвідала ланч, організований фондом дослідження раку грудей Фото з Instagram

Макіяж також був виконаний у рожевих відтінках

Нагадаємо, наприкінці минулого року Вільямс вразила фанатів своїм схудненням. Тоді прихильники спортсменки почали цікавитися, чи не використовувала вона для цього препарат "Оземпік". Користувачі мережі почали справжнє розслідування, дивуючись новим формам спортсменки.

Як відомо, Серена і до свого схуднення епатувала фанатів шикарними образами. Вона любила носити сексі сукні, а особливо ті, що розробляла за власним дизайном. Також мама двох малюків полюбляє показувати свої соковиті форми в купальнику.