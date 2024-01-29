"Г'юстоне, у нас проблеми": Серена Вільямс за 5 місяців після пологів показала, як намагалася влізти у спідницю

Марія Мельник 29 січня, 15:00

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка 5 місяців тому вдруге стала мамою, вирішила перевірити, чи скинула набрані за час вагітності кіло.

Для цього 42-річна спортсменка приміряла спідницю, яку сподівалася одягнути, коли повернеться у довагітну форму.

Кумедне відео під назвою "Щоденник джинсової спідниці" вона оприлюднила в Instagram.

"Я придбала цю круту спідницю від Valentino, коли була вагітна, і я подумала: "зможу одягнути її, коли в мене не буде живота", - прокоментувала Серена, приміряючи джинсову спідницю біля дзеркала.


Твоє обличчя, коли вже підозрюєш, що щось піде не за планом

Твоє обличчя, коли вже підозрюєш, що щось піде не за планом

скрін з відео

"Не влізаю", - з сумним обличчям зазначила Вільямс після двох невдалих спроб.

На цьому моменті Серена задумалася над тим, щоб піти у спортзал

На цьому моменті Серена задумалася над тим, щоб піти у спортзал

"Г'юстоне, у нас проблеми", - пожартувала з себе Вільямс.

А тенісистка боялася, що не влізе через живіт... Не все так погано

А тенісистка боялася, що не влізе через живіт... Не все так погано

До речі, такий вигляд в купальнику тенісистка має зараз

До речі, такий вигляд в купальнику тенісистка має зараз

Нагадаємо, Серена виховує двох доньок від свого чоловіка, засновникa Reddit Алексіса Оганяна: старшу Олімпію Алексіс та молодшу Адіру Рівер Оганян.

Незадовго до народження першої доньки Серена, яку називали мужиком, казала, що пологи нарешті зроблять її справжньою жінкою.

Читайте також:

Серена Вільямс з сестрою знялися у купальниках для російського глянцю. ФОТО

Стильна заява: 41-річна Серена Вільямс в ошатному луці для Met Gala оголосила про другу вагітність

Серена Вільямс народила другу дитину та оголосила її ім'я. ФОТО


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів