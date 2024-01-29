"Г'юстоне, у нас проблеми": Серена Вільямс за 5 місяців після пологів показала, як намагалася влізти у спідницю
Американська тенісистка Серена Вільямс, яка 5 місяців тому вдруге стала мамою, вирішила перевірити, чи скинула набрані за час вагітності кіло.
Для цього 42-річна спортсменка приміряла спідницю, яку сподівалася одягнути, коли повернеться у довагітну форму.
Кумедне відео під назвою "Щоденник джинсової спідниці" вона оприлюднила в Instagram.
"Я придбала цю круту спідницю від Valentino, коли була вагітна, і я подумала: "зможу одягнути її, коли в мене не буде живота", - прокоментувала Серена, приміряючи джинсову спідницю біля дзеркала.
"Не влізаю", - з сумним обличчям зазначила Вільямс після двох невдалих спроб.
"Г'юстоне, у нас проблеми", - пожартувала з себе Вільямс.
Нагадаємо, Серена виховує двох доньок від свого чоловіка, засновникa Reddit Алексіса Оганяна: старшу Олімпію Алексіс та молодшу Адіру Рівер Оганян.
Незадовго до народження першої доньки Серена, яку називали мужиком, казала, що пологи нарешті зроблять її справжньою жінкою.