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Танчинець із 16-річною донькою заселфився в ліфті в однакових луках

Карина Тімкова 3 лютого, 17:45

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поділився сімейними моментами свого туру Україною.

Його син Лук'ян та донька Анастасія після повернення на бітьківщину приєдналися до батька на гастролях.

На своїй сторінці в Instagram 42-річний артист опублікував серію фотографій з 16-річною донькою, де вони позують у схожих вбраннях: яскравих худі, джинсах і сонцезахисних окулярах.

Світлини зроблені в ліфті та на тлі автобуса гурту "Без Обмежень".


"Туровий family look", — зазначив у підписі до фото Сергій.

Сергій Танчинець з дочкою

Яблуко від яблуні, як то кажуть

Фото з Instagram

Шанувальники музиканта активно коментували публікацію, відзначаючи, як виросла та змінилася Анастасія.

Лідер Без Обмежень з дочкою Анастасією

Настя приєдналася до зіркового батька в турі

Фото з Instagram

Як раніше писав ТаблоID, після початку повномасштабного вторгнення колишня дружина Танчинця разом із дітьми переїхала до Японії.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Сергій розкрив деталі своїх нових романтичних стосунків з піарницею Юліаною Корецькою.

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