Танчинець із 16-річною донькою заселфився в ліфті в однакових луках
Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поділився сімейними моментами свого туру Україною.
Його син Лук'ян та донька Анастасія після повернення на бітьківщину приєдналися до батька на гастролях.
На своїй сторінці в Instagram 42-річний артист опублікував серію фотографій з 16-річною донькою, де вони позують у схожих вбраннях: яскравих худі, джинсах і сонцезахисних окулярах.
Світлини зроблені в ліфті та на тлі автобуса гурту "Без Обмежень".
"Туровий family look", — зазначив у підписі до фото Сергій.
Шанувальники музиканта активно коментували публікацію, відзначаючи, як виросла та змінилася Анастасія.
Як раніше писав ТаблоID, після початку повномасштабного вторгнення колишня дружина Танчинця разом із дітьми переїхала до Японії.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Сергій розкрив деталі своїх нових романтичних стосунків з піарницею Юліаною Корецькою.
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