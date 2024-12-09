Танчинець повідомив про новий етап у стосунках та розповів, який він у побуті

Марія Мельник 9 грудня, 16:40
Танчинець зі своєю коханою
фото з Instagram

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, який у квітні минулого року оголосив про нові стосунки з піарницею Юліаною Корецькою, привідкрив завісу особистого життя.

У програмі "ЖВЛ" 42-річний співак розказав про спільне побутове життя з коханою.

"Я люблю порпатись у хатніх справах, мені Юліана не дасть збрехати. Люблю готувати – це приносить задоволення. Я з легкістю беру пилосос і проходжуся будинком для того, щоб навести лад. Я можу помити підлогу чи вікна. Загалом, мені це подобається", - зазначив музикант.


Танчинець також розказав, що незабаром до них у гості завітають його діти від колишнього шлюбу, 16-річна донька Анастасія та 6-річний син Лук'ян.

"Вони живуть зараз в Іспанії. Малий ходить до школи, вчить іспанську мову, українську. У нього непогано виходить. Настя вчиться онлайн, живе декілька місяців у мене, а декілька у мами. Зараз знов у січні приїде до мене на кілька місяців", - розповів він.

Танчинець з дітьми у Львові

На фото батько з дітьми

Нагадаємо, у вересні минулого року Сергій оголосив про розлучення із дружиною Ганною після майже 15 років шлюбу.

Раніше музикант розказував про життя дітей за кордоном та свої місячні витрати.

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