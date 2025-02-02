Шакіра на своє 48-річчя замилувала обіймами з синами від Піке. Фото

Юлія Леськова 2 лютого, 10:17
Шакіра позує для фото
Фото з Instagram Шакіри

48-річна колумбійська співачка Шакіра на свій день народження замилувала обіймами зі своїми синами від колишнього, іспанського футболіста Жерара Піке.

Кумедними кадрами зі своїми дітьми зірка поділилася у своєму Instagram.

На фото хлопці в сомбреро (традиційний мексиканський капелюх - ред.) обіймають свою зіркову маму та цілують її у щоки.


"Любов по-мексиканське", - написала співачка.

Шакіра зі своїми синами від Піке

У Шакіри й Піке двоє синів: 12-річний Мілан та 10-річний Саша

Шакіра показала обійми з синами
Фото з Instagram Шакіри
Шакіра з сином від Піке

Здається, Шакіра отримала найцінніший подарунок на свій день народження - час з дітьми

Як відомо, Шакіра та Жерар Піке жили у цивільному шлюбі 11 років. Через зраду футболіста співачка пішла від нього.

До речі, зірка з тих жінок, які вірили у "кохання до смерті" зі своїм обранцем, щоправда, після розставання з Піке співачка вирішила не розчаровуватися у чоловіках.

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