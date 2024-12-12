Цигарка, хутро і культова зачіска: Шарліз Терон ефектно відтворила кінороль Мішель Пфайффер

49-річна американська акторка та продюсерка Шарліз Терон відтворила образ головної героїні фільму "Обличчя зі шрамом".

На фото Шарліз повторила пози, луки і звички елегантної і жіночної Мішель Пфайффер, яка зіграла відому роль Ельвіри Генкок.

Так виглядала у цій ролі Мішель

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А це вже Шарліз. Хто в образі головної героїні вам більше до вподоби?

Терон вдалося точно передати міміку та емоції

Фотограф пограв з кольором і освітленням, щоби відтворити дієгетичний простір

Завдяки мейку і зачісці легко можна сплутати Шарліз з Мішель

Нагадаємо, Шарліз Терон виховує двох прийомних доньок, Джексон та Огаст.

До речі, старшу доньку Шарліз Терон всиновлювала, як хлопчика, однак пізніше Джексон дала зрозуміти, що ідентифікує себе з іншим гендером.

Акторка проводить з дітьми чимало часу і показує у мережі спільні подорожі. У вересні, наприклад, зірка з доньками відвідали Діснейленд у США.