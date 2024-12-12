Цигарка, хутро і культова зачіска: Шарліз Терон ефектно відтворила кінороль Мішель Пфайффер
49-річна американська акторка та продюсерка Шарліз Терон відтворила образ головної героїні фільму "Обличчя зі шрамом".
На фото Шарліз повторила пози, луки і звички елегантної і жіночної Мішель Пфайффер, яка зіграла відому роль Ельвіри Генкок.
Нагадаємо, Шарліз Терон виховує двох прийомних доньок, Джексон та Огаст.
До речі, старшу доньку Шарліз Терон всиновлювала, як хлопчика, однак пізніше Джексон дала зрозуміти, що ідентифікує себе з іншим гендером.
Акторка проводить з дітьми чимало часу і показує у мережі спільні подорожі. У вересні, наприклад, зірка з доньками відвідали Діснейленд у США.
Приєднуйтесь до дискусії