Шарліз Терон іронічно відрегувала на весілля Безоса, де її не було

Акторка Шарліз Терон висловила свою думку щодо весілля 61-річного засновника Amazon, мільярдера Джеффа Безоса та його коханої, 55-річної колишньої журналістки Лорен Санчес.

Зірка, яку не було запрошено на святкування 27 червня, зробила це під час п’ятої щорічної благодійної вечірки Block Party на підтримку Charlize Theron Africa Outreach Project.

"Здається, ми — єдині, кого не запросили на весілля Безоса", — з іронією сказала акторка зі сцени на майданчику Universal Studios у Лос-Анджелесі.

"Але це нормально, бо вони — відстій, а ми — круті", — додала Терон.

Твоє обличчя, коли тебе не покликали на головне весілля століття Фото з Instagram

49-річна володарка "Оскара" подякувала гостям за участь у події та продовжила:

"Тут, у Лос-Анджелесі, у США та по всьому світу ми дуже швидко рухаємося назад. Імміграційна політика зруйнувала життя родин, а не злочинців; права жінок зменшуються з кожним днем; життя ЛГБТК+ людей усе більше стираються; і гендерне насильство зростає. Це не просто політика — це особисте".

Після її слів аудиторія вибухнула оплесками, і, як повідомляють, Терон додала:

"Так, до біса їх".

Нагадаємо, кілька днів тому у Венеції відгуляли довгоочікуване весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Хоча Шарліз Терон і не була в списку запрошених на триденне весілля, багато зірок засвітилося на гулянні.