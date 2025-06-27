Кардашян, ДіКапріо з дівчиною, самотній Блум та королева Ранія: Безос і Санчес відгуляли пишну вечірку перед весіллям. Фото

61-річний засновник Amazon Джефф Безос та його 55-річна кохана Лорен Санчес почали серію святкових подій в рамках свого розкішного весілля у Венеції.

Перший день торжества був виділений на пишну вечірку в закритому монастирі поблизу церкви Мадонни-дель-Орто. На святі було помічено чимало зіркових гостей. Серед них клан Кардашян-Дженнер, Леонардо ДіКапріо з коханою, королівська родина Йорданії, Іванка Трамп, новоспечений холостяк Орландо Блум і багато інших.

Для welcome party наречена вдягнула ефектну блискучу сукню з корсетом з весняно-літної колекції Schiaparelli, а мільярдер був у класичному чорному костюмі. Зазначимо, що 27 червня закохані обміняються весільними обітницями.

Лорен і Джефф виглядали щасливими на своєму італійському торжестві. До речі, усі гості прибували на водному таксі Фото Getty Images

Теледіва Кім Кардашян на вечірку вбралась у хижу декольтовану сукню Фото instagram

Кім і Хлоя Кардашян разом із мамою Кріс Дженнер

Актор Леонардо ДіКапріо та його обраниця, модель Вітторія Черетті також були помічені на святі Фото Getty Images

Іванка Трамп з чоловіком "готова святкувати історію кохання своїх друзів" Фото instagram

Кендалл і Кайлі Дженнер Фото Ernesto Ruscio/GC Images

Телеведуча Опра Вінфрі прибула на свято Фото Ernesto Ruscio/GC Images

Актор Орландо Блум був без співачки Кеті Перрі на тлі розмов про їхнє розлучення Фото Getty Images

Королева Йорданії Ранія Фото Getty Images

Наслідний принц Йорданії Хусейн бін Абдалла з дружиною, принцесою Раджвою Аль-Хусейн та їхньою донечкою Іман Фото Getty Images

Модельєр Доменіко Дольче Фото Luigi Iorio/GC Images

Вагітну супермодель Карлі Клосс також зазнімкували на вечірці.

Топовий гравець в американський футбол та ексчоловік моделі Жізель Бюндхен, Том Бреді Фото Stefano Mazzola/GC Images

Санчес похвалилася своєю формою у святковій сукні Фото instagram

Нагадаємо, після весілля на зіркових гостей чекатиме ще одна розкішна вечірка. А також ходили чутки, що усі присутні отримають дорогоцінні подарунки від майбутнього подружжя. На головній церемонії очікується щонайменше 200 осіб.

До речі, пишний захід проводиться на тлі протестів у Венеції. Місцеві жителі проти використання міста для таких розваг. Тим часом мер Венеції підтримав весілля мільярдера.