Кардашян, ДіКапріо з дівчиною, самотній Блум та королева Ранія: Безос і Санчес відгуляли пишну вечірку перед весіллям. Фото

Карина Тімкова - 27 червня, 10:30

61-річний засновник Amazon Джефф Безос та його 55-річна кохана Лорен Санчес почали серію святкових подій в рамках свого розкішного весілля у Венеції.

Перший день торжества був виділений на пишну вечірку в закритому монастирі поблизу церкви Мадонни-дель-Орто. На святі було помічено чимало зіркових гостей. Серед них клан Кардашян-Дженнер, Леонардо ДіКапріо з коханою, королівська родина Йорданії, Іванка Трамп, новоспечений холостяк Орландо Блум і багато інших.

Для welcome party наречена вдягнула ефектну блискучу сукню з корсетом з весняно-літної колекції Schiaparelli, а мільярдер був у класичному чорному костюмі. Зазначимо, що 27 червня закохані обміняються весільними обітницями.

Джефф Безос і його кохана прибули на вечірку перед весіллям у Венеції

Лорен і Джефф виглядали щасливими на своєму італійському торжестві. До речі, усі гості прибували на водному таксі

Фото Getty Images

Кім Кардашян на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Теледіва Кім Кардашян на вечірку вбралась у хижу декольтовану сукню

Фото instagram
Кім і Хлоя Кардашян на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Кім і Хлоя Кардашян разом із мамою Кріс Дженнер

Леонардо ДіКапріо на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Актор Леонардо ДіКапріо та його обраниця, модель Вітторія Черетті також були помічені на святі

Фото Getty Images
Іванка Трамп на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Іванка Трамп з чоловіком "готова святкувати історію кохання своїх друзів"

Фото instagram
Кендалл і Кайлі Дженнер на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Кендалл і Кайлі Дженнер

Фото Ernesto Ruscio/GC Images
Опра Вінфрі на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Телеведуча Опра Вінфрі прибула на свято

Фото Ernesto Ruscio/GC Images
Орландо Блум на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Актор Орландо Блум був без співачки Кеті Перрі на тлі розмов про їхнє розлучення

Фото Getty Images
Королева Йорданії Ранія на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Королева Йорданії Ранія

Фото Getty Images
Наслідний принц Йорданії на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Наслідний принц Йорданії Хусейн бін Абдалла з дружиною, принцесою Раджвою Аль-Хусейн та їхньою донечкою Іман

Фото Getty Images
Доменіко Дольче на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Модельєр Доменіко Дольче

Фото Luigi Iorio/GC Images

Вагітну супермодель Карлі Клосс також зазнімкували на вечірці.

Том Бреді на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Топовий гравець в американський футбол та ексчоловік моделі Жізель Бюндхен, Том Бреді

Фото Stefano Mazzola/GC Images
Наречена Безоса показалася на їхній вечірці у корсетній сукні

Санчес похвалилася своєю формою у святковій сукні

Фото instagram

Нагадаємо, після весілля на зіркових гостей чекатиме ще одна розкішна вечірка. А також ходили чутки, що усі присутні отримають дорогоцінні подарунки від майбутнього подружжя. На головній церемонії очікується щонайменше 200 осіб.

До речі, пишний захід проводиться на тлі протестів у Венеції. Місцеві жителі проти використання міста для таких розваг. Тим часом мер Венеції підтримав весілля мільярдера.

Читайте також:

Із дружиною екса, Кеті Перрі та Кардашян: наречена Безоса закотила шикарну дівич-вечірку в Парижі. Фото

Наречена Безоса на Формулі-1 посвітила пишним бюстом у прозорій сукні. Фото

"Смак неможливо купити": в мережі висміяли дизайн запрошення на весілля Безоса з Санчес

Модель Весілля Кім Кардашян Родина Кардашян дікапріо дженнер
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів