Кардашян, ДіКапріо з дівчиною, самотній Блум та королева Ранія: Безос і Санчес відгуляли пишну вечірку перед весіллям. Фото
61-річний засновник Amazon Джефф Безос та його 55-річна кохана Лорен Санчес почали серію святкових подій в рамках свого розкішного весілля у Венеції.
Перший день торжества був виділений на пишну вечірку в закритому монастирі поблизу церкви Мадонни-дель-Орто. На святі було помічено чимало зіркових гостей. Серед них клан Кардашян-Дженнер, Леонардо ДіКапріо з коханою, королівська родина Йорданії, Іванка Трамп, новоспечений холостяк Орландо Блум і багато інших.
Для welcome party наречена вдягнула ефектну блискучу сукню з корсетом з весняно-літної колекції Schiaparelli, а мільярдер був у класичному чорному костюмі. Зазначимо, що 27 червня закохані обміняються весільними обітницями.
Вагітну супермодель Карлі Клосс також зазнімкували на вечірці.
Нагадаємо, після весілля на зіркових гостей чекатиме ще одна розкішна вечірка. А також ходили чутки, що усі присутні отримають дорогоцінні подарунки від майбутнього подружжя. На головній церемонії очікується щонайменше 200 осіб.
До речі, пишний захід проводиться на тлі протестів у Венеції. Місцеві жителі проти використання міста для таких розваг. Тим часом мер Венеції підтримав весілля мільярдера.