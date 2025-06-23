Пінна вечірка на яхті, гуляння в соборі та залучення венеціанців: останні приготування перед весіллям Безоса на тлі протестів

Інсайдери розкрили нові деталі з весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес в Італії Фото instagram

Усього декілька днів залишилося до розкішного весілля 61-річного засновника Amazon Джеффа Безоса та його 55-річної коханої Лорен Санчес у Венеції.

Як повідомляють інсайдери, святкування почнеться з гала-вечері в соборі 26 червня. Вже наступного дня пара скаже заповітне "так" у церкві Сан-Джорджо-Маджоре. 28 червня на гостей чекає пишна вечірка і розваги на яхті Безоса за 500 мільйонів доларів.

Організатори весілля стали на сторону наречених, яких мешканці міста розкритикували за такий гучний захід. Відповідальні за торжество пообіцяли мінімізувати перешкоди для Венеції та залучати якомога більше місцевих жителів до підготовки. Наприклад, солодощі готуватиме одна з найстаріших венеціанських кондитерських. Також було зарезервовано близько 60 водних таксі.

Мер Венеції особисто підтримав весілля мільярдера і запропонував мешканцям "прийняли його з розкритими обіймами" Фото Getty Images

До речі, перед прибуттям до Італії на суперяхті Джефф і Лорен зробили зупинку у Хорватії. Парочка відпочивала в самих купальниках на пінній вечірці зі своїми друзями.

Щоб трохи заспокоїти мешканців, які продовжують виступати проти весілля та розклеювати плакати з написами "Тобі тут не місце", мільярдер зробив пожертви на благодійність міста. Гостям також запропонували відмовитися від подарунків майбутньому подружжю, а натомість зробити свій внесок, щоб "Венеція продовжувала надихати і дивувати майбутні покоління".

Зазначимо, острів Сан-Джорджо-Маджоре закриють для відвідувачів на 6 днів для проведення усіх заходів і церемонії Фото Getty Images

На весіллі очікується щонайменше 200 осіб, серед яких Кім Кардашян, Кріс Дженнер, Кеті Перрі, Орландо Блум і навіть члени родини Трампа. Гостей поселять у розкішні готелі. За словами джерел, відвідувачі весілля також отримають дорогоцінні подарунки тільки за свою присутність.

Загальні витрати на торжество оцінюють в 15-20 мільйонів доларів Фото Getty Images

Нагадаємо, закохані оголосили про свої стосунки у 2019, а вже у 2023-му заручилися. Безоса і Санчес частенько ловили на романтичних моментах. Також парочка полюбляє показуватися на хідниках.