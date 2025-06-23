Пінна вечірка на яхті, гуляння в соборі та залучення венеціанців: останні приготування перед весіллям Безоса на тлі протестів
Усього декілька днів залишилося до розкішного весілля 61-річного засновника Amazon Джеффа Безоса та його 55-річної коханої Лорен Санчес у Венеції.
Як повідомляють інсайдери, святкування почнеться з гала-вечері в соборі 26 червня. Вже наступного дня пара скаже заповітне "так" у церкві Сан-Джорджо-Маджоре. 28 червня на гостей чекає пишна вечірка і розваги на яхті Безоса за 500 мільйонів доларів.
Організатори весілля стали на сторону наречених, яких мешканці міста розкритикували за такий гучний захід. Відповідальні за торжество пообіцяли мінімізувати перешкоди для Венеції та залучати якомога більше місцевих жителів до підготовки. Наприклад, солодощі готуватиме одна з найстаріших венеціанських кондитерських. Також було зарезервовано близько 60 водних таксі.
До речі, перед прибуттям до Італії на суперяхті Джефф і Лорен зробили зупинку у Хорватії. Парочка відпочивала в самих купальниках на пінній вечірці зі своїми друзями.
Щоб трохи заспокоїти мешканців, які продовжують виступати проти весілля та розклеювати плакати з написами "Тобі тут не місце", мільярдер зробив пожертви на благодійність міста. Гостям також запропонували відмовитися від подарунків майбутньому подружжю, а натомість зробити свій внесок, щоб "Венеція продовжувала надихати і дивувати майбутні покоління".
На весіллі очікується щонайменше 200 осіб, серед яких Кім Кардашян, Кріс Дженнер, Кеті Перрі, Орландо Блум і навіть члени родини Трампа. Гостей поселять у розкішні готелі. За словами джерел, відвідувачі весілля також отримають дорогоцінні подарунки тільки за свою присутність.
Нагадаємо, закохані оголосили про свої стосунки у 2019, а вже у 2023-му заручилися. Безоса і Санчес частенько ловили на романтичних моментах. Також парочка полюбляє показуватися на хідниках.
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