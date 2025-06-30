Від найдорожчого розлучення до весілля століття: історія стосунків Джеффа Безоса з Лорен Санчес

Фото Енні Лейбовіц

61-річний Джефф Безос і 55-річна Лорен Санчес - одна з найбагатших і найвідоміших пар у світі. Безос є одним з найзаможніших людей у світі, адже його статки перевищують 200 мільярдів доларів. Санчес - колишня репортерка і ліцензована пілотеса, яка заснувала компанію з повітряної зйомки.

28 червня засновник Amazon і його подруга одружилися у Венеції. З цієї нагоди ТаблоID розкаже їхню історію кохання. Про найдорожче розлучення, витік особистих повідомлень та інші пікантні подробиці стосунків пари.

Найдорожче розлучення

Джефф Безос і його дружина Маккензі Скотт оголосили про розлучення в січні 2019 року. Через кілька годин після цієї звістки сталася друга сенсація - Безос має стосунки з Лорен Санчес. Санчес була багаторічною ведучою програми "Good Day LA" на каналі Fox 11 і працювала кореспонденткою програми "Extra". Журналістка також є пілотесою вертольота і в 2016 році заснувала компанію з повітряної зйомки Black Ops Aviation.

Джефф Безос і Лорен Санчес познайомилися через її тодішнього чоловіка, Патріка Вайтселла, з яким вона була у шлюбі з 2005 року і має трьох дітей.

Лорен Санчес - медійна особистість Фото Енні Лейбовіц

Хоча невідомо, коли почався роман Безоса і Санчес, згідно з книгою репортера Бреда Стоуна "Amazon Unbound", пара познайомилася на вечірці Amazon Studios, присвяченій фільму "Манчестер біля моря" в 2016 році.

У березні 2018 року Санчес була запрошена на щорічну конференцію Amazon MARS у Палм-Спрінгс, йдеться в книзі. Місяць по тому Лорен і Джефф повечеряли разом з братом Санчес, Майклом, у Лос-Анджелесі. У липні того ж року Безос найняв компанію Лорен для зйомки відеоматеріалів для своєї компанії Blue Origin.

Лорен і Джефф були давно знайомі Фото Instagram

Подейкували, що Безос і Санчес почали зустрічатися після того, як він і Маккензі Скотт розлучилися, і що колишня мільярдера знала про ці стосунки.

Цікаво, що розлучення Джеффа Безоса і Маккензі Скотт називали одним з найдорожчих , адже пара не мала шлюбного контракту. В результаті поділу майна, Скотт посіла третє місце у списку найбагатших жінок світу. Колишня дружина Джеффа Безоса отримала 4% акцій компанії Amazon, що оцінюються в понад 35 мільярдів доларів. При цьому вона великодушно передала Джеффу всі акції Washington Post та аерокосмічної компанії Blue Origin.





У ексів четверо спільних дітей Фото Getty Images

"Непристойні повідомлення" і шантаж

Одразу ж після звістки про те, що Джефф Безос і Маккензі Скотт розлучаються, в Enquirer вийшло розслідування про роман бізнесмена і журналістки. Втім, Безос і його тодішня дружина знали про вихід статті і спеціально оголосили про розлучення до її виходу.

Enquirer "злив" у своєму розслідуванні особисті "непристойні повідомлення" Джеффа і Лорен та натякав на те, що має еротичні селфі мільярдера.

Закоханих і без того зазнімкували за пристрастями на яхті Фото Getty Images

"Хочу нюхати тебе, хочу вдихати тебе. Хочу міцно тебе обійняти... Хочу поцілувати твої губи... Я кохаю тебе... Скучив за тобою. Хочу поцілувати тебе зараз і вставити тобі повільно та ніжно. А вранці розбудити тебе і, може, вже бути не таким ніжним із тобою", - писав Безос своїй новій коханій.

"Я кохаю тебе, енергійна дівчинко. Дуже скоро покажу це тобі моїм тілом, моїми губами та моїми очима", - таким і багатьма іншими повідомленнями від Безоса Лорен похвалилася подружці, а та просто злила їх ЗМІ.

Пізніше Безос звинуватив видавця Enquirer та його тодішнього генерального директора у спробі шантажу. Ба більше, бізнесмен профінансував розслідування щодо того, хто "злив" його фотографії та тексти таблоїду. Цікаво, що розслідування врешті вказало на Майкла Санчеса, брата Лорен, як на винуватця витоку, але він заперечив звинувачення.

Неочікуваний результат... Фото Instagram

Джефф Безос і Маккензі Скотт остаточно узгодили умови розлучення в квітні 2019 року, а Лорен Санчес і Патрік Вайтселл подали на розлучення наступного дня. Розлучення Безоса і Скотт було остаточно оформлено в липні того ж року, а через кілька днів Джефф з'явилися на публіці на Вімблдоні зі своєю новою музою Лорен.

Космос, яхти і заручини

Вже у грудні 2019 року Джефф Безос влаштував Лорен Санчес розкішну вечірку з нагоди її 50-річчя. На святкуванні були запрошені зіркові гості, зокрема Даян фон Фюрстенберг, Баррі Діллер, Кеті Перрі, Орландо Блум і Тімоті Шаламе.

Наступного місяця Санчес супроводжувала Безоса в поїздці до Індії, де вони відвідали могилу Махатми Ганді та пройшли разом на хіднику Amazon Prime Video в Мумбаї. Кілька тижнів по тому закохані відвідали разом ще один міжнародний захід - зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Пара почала часто зʼявлятися на публіці Фото Getty Images

Безос пішов з посади генерального директора Amazon у 2021 році і майже відразу після цього вирушив у космос, де його супроводжував брат Марк, 82-річний Воллі Функ і голландський підліток Олівер Даемен.

Кілька місяців по тому Безос і Санчес придбали маєток на Мауї за невідому суму, розташований в ізольованій місцевості на південному узбережжі острова, поблизу лавових полів.

Пара була разом на престижних заходах та в закордонних подорожах. Їх частенько бачили на різноманітних хідниках, як от Met Gala, або на відпочинку на суперяхті Безоса вартістю 500 мільйонів доларів.

Коротше кажучи, Безос може собі дозволити все Фото Instagram

У травні 2023 року Джефф Безос і Лорен Санчес заручилися. Пара відзначила свої заручини вечіркою в серпні того ж року на яхті Безоса. На святі були присутні Білл Гейтс і Кріс Дженнер.

Пізніше того ж року вони влаштували другу вечірку з нагоди заручин у будинку своїх близьких друзів, Даян фон Фюрстенберг і Баррі Діллера, в Беверлі-Гіллз. Серед гостей були Опра, Кріс Дженнер, Барбра Стрейзанд і Роберт Паттінсон.

У січні 2025 року пара відмітилася у перших рядах під час інавгурації президента Трампа. Тоді вбрання Лорен викликало чимало обговорень.

А наступного місяця журналістка злітала у космос жіночим екіпажем, на борту була і співачка Кеті Перрі, з котрої потім кепкували користувачі мережі.

Скандальне весілля століття

Тільки-но стало відомо, що молодята обрали місцем для свого весілля Венецію - місто накрила хвиля протестів під назвою "Жодного простору для Безоса".

Жителька Венеції, вчителька Марта Сотторіва активно боролася проти забруднення міста, спричиненого, зокрема, гігантськими круїзними лайнерами та високими цінами на оренду житла. Вона долучилася до десятків активістів, які протестували проти проведення чергової масштабної події.

Сотторіва висловлювала обурення з приводу рішень місцевої влади, заявивши, що у місті знову перемогла логіка прибутку. Також вона підкреслила, що весілля стало символом усього, що, на її думку, не так із сучасною Венецією.

Жителі Венеції були обурені майбутнім весіллям у себе вдома Фото Getty Images

Активісти планували організувати акції протесту безпосередньо під час весілля, включаючи блокування вулиць, каналів і маршрутів водного транспорту, а також створення ланцюгів протестувальників уздовж основних шляхів.

Мер Венеції навіть перепрошував у пари за дії жителів міста.

Утім, як можна зрозуміти, мільярдеру і його коханій було абсолютно байдуже до протестів, і весілля відбулося за планом. На святкування було запрошено чимало зіркових гостей, хоча й запрошення, які їм надіслали, викликали сміх у деяких користувачів. Мовляв, гроші є, а смаку нема.

До речі, у запрошенні подружжя закликало гостей пожертувати Венеції Фото з X

27 червня відбулося перше торжество - вечірка в закритому монастирі поблизу церкви Мадонни-дель-Орто. На свято прибули Леонардо ДіКапріо з Вітторією Черетті, клан Кардашян-Дженнер, Іванка Трамп, королівська родина Йорданії, актор Орландо Блум і багато інших.

На вечірці наречена Безоса була у сукні з корсетом Schiaparelli, а бізнесмен - у звичайному чорному костюмі.

Наречена сяяла у Schiaparelli Фото Getty Images

А от 28 червня Джефф та Лорен виголосили обітниці в амфітеатрі на острові Сан-Джорджо-Маджоре, а на святкуванні виступив Маттео Бочеллі, син Андреа Бочеллі.

Гуляти на весіллі, окрім вищезазначених зірок, навідалися акторка Сідні Свіні, співак Ашер, зірка американського футболу Том Брейді та телеведуча Опра Вінфрі.

Подейкують, що на пишне гуляння Джефф Безос витратив десь 50 мільйонів доларів.

Безос не пожалкував грошей Фото German Larkin

Наступного дня, після весілля, подружжя було помічене, коли від'їжджало від готелю. Новоспечена місіс Безос відсилала повітряні поцілунки папараці, а на її пальці була звичайна золота обручка, замість першої з діамантом у 35 каратів, яка коштує 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав про подружжя Ліонеля Мессі і Антонелли Рокуццо, чиє весілля також називали "весіллям сторіччя".