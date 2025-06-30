Альба з 17-річною дочкою-копією попозували у вишуканих сукнях на весіллі Безоса. Фото

Розкішне весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його коханої Лорен Санчес у Венеції зібрало чимало зіркових гостей. Серед них була помічена і голлівудська акторка Джессіка Альба.

Знаменитість у компанії своєї 17-річної дочки Онор попозували в ошатних луках на святкуванні. Альба вдягнула смарагдову шифонову сукню без бретелей від Zuhair Murad.

Її первісток тим часом вбралася в бежеву максісукню з паєтками і квітковими візерунками від Self-Portrait. Фото з події 44-річна Джессіка показала в Instagram.

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Нагадаємо, Альба також виховує 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса від свого колишнього чоловіка Кеша Воррена. Пара оголосила про розлучення на початку 2025-го. Вони були у шлюбі 16 років.

Схоже, що екси залишилися в дружніх стосунках, бо нещодавно вони разом з дітьми святкували Великдень. А ще акторка з сином їздила на відпочинок та з дочками відвідувала Super Bowl.

Не так давно Джессіка показалася на тренуванні з новим символічним тату й продемонструвала декілька сексуальних образів на Тижні моди.