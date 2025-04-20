Шерон Стоун з нагоди свята показала домашнє фото з усіма синами
66-річна американська акторка Шерон Стоун святкує Великдень у родинному колі. З нагоди свята зірка зазнімкувалася зі своїми прийомними синами.
Шерон попозувала на дивані у бежевому костюмі разом з 24-річним Роаном, 19-річним Лейрдoм та 18-річним Квінном.
"Щасливих Великодніх вихідних від моєї сім'ї вашій", - написала Стоун.
Нещодавно Шерон Стоун підтримала українського митця і показала його картину у себе вдома.
До речі, старшого сина Роана акторка частенько показує у своїх соцмережах й хизується його спортивною формою.
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