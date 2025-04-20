Шерон Стоун з нагоди свята показала домашнє фото з усіма синами

Юлія Леськова - 20 квітня, 15:28
Шерон Стоун позує для фото
Фото з Instagram Шерон Стоун

66-річна американська акторка Шерон Стоун святкує Великдень у родинному колі. З нагоди свята зірка зазнімкувалася зі своїми прийомними синами. 

Шерон попозувала на дивані у бежевому костюмі разом з 24-річним Роаном, 19-річним Лейрдoм та 18-річним Квінном. 

"Щасливих Великодніх вихідних від моєї сім'ї вашій", - написала Стоун. 


Шерон Стоун зі своїми синами

Горда мама трьох синів

Нещодавно Шерон Стоун підтримала українського митця і показала його картину у себе вдома. 

До речі, старшого сина Роана акторка частенько показує у своїх соцмережах й хизується його спортивною формою. 

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Шерон Стоун
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