Шерон Стоун з нагоди свята показала домашнє фото з усіма синами

Фото з Instagram Шерон Стоун

66-річна американська акторка Шерон Стоун святкує Великдень у родинному колі. З нагоди свята зірка зазнімкувалася зі своїми прийомними синами.

Шерон попозувала на дивані у бежевому костюмі разом з 24-річним Роаном, 19-річним Лейрдoм та 18-річним Квінном.

"Щасливих Великодніх вихідних від моєї сім'ї вашій", - написала Стоун.

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Горда мама трьох синів

Нещодавно Шерон Стоун підтримала українського митця і показала його картину у себе вдома.

До речі, старшого сина Роана акторка частенько показує у своїх соцмережах й хизується його спортивною формою.