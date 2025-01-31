Червоний vs бургунді: Шерон Стоун вигуляла два приголомшливі образи на івенті в Нью-Йорку

Марія Ткаченко 31 січня, 15:15
Шерон Стоун
Фото Getty Images

Американська акторка Шерон Стоун 30-го січня відвідала щорічний захід Red Dress Collection Concert благодійної організації The American Heart Association.

66-річна зірка не лише дотрималася традиційного червоного дрескоду, а підібрала для пишного вечора два ефектні аутфіти: яскраво-червоний джампс'ют із глибоким вирізом і сукню кольору бургунді з високим розрізом.

Світлини в обох луках Шерон запостила в свій Instagram та охоче позувала фотографам і на самій події, осяюючи всіх своєю усмішкою.


Актриса Шерон Стоун

Шерон готова підкорювати червоний хідник

Фото з Instagram Шерон Стоун
Кінозірка Шерон Стоун

Акторка вигуляла ефектні паєткові луки

Фото Getty Images
Instagram Шерон Стоун

А це вбрання номер 2

Американська акторка Шерон Стоун

Джампс'ют або сукня: котре з вбрань вам сподобалося більше?

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Стоун запідозрили у флірті з дуже відомим зірковим холостяком. Як відомо, кілька років тому кінодіва спробувала знайомитися з чоловіками через застосунок знайомств.

Читайте також:

Шерон Стоун, Джессіка Сімпсон, Тоня Матвієнко, Сальма Хаєк та інші зірки, які пережили домагання

Стоун замилувала мережу обіймами своїх трьох прийомних синів. Фото

66-річна Шерон Стоун топлес та у бікіні показалася за живописанням. Фото

Сексі-провокаторка vs сама ніжність: Шерон Стоун знялася в мереживному спідньому та вигуляла рожеву сукню на світський захід

У яскравих рюшах та обтислій сукні: голоплеча Шерон Стоун вразила образом на хіднику в Італії. Фото

Шерон Стоун
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів