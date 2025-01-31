Червоний vs бургунді: Шерон Стоун вигуляла два приголомшливі образи на івенті в Нью-Йорку

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Американська акторка Шерон Стоун 30-го січня відвідала щорічний захід Red Dress Collection Concert благодійної організації The American Heart Association.

66-річна зірка не лише дотрималася традиційного червоного дрескоду, а підібрала для пишного вечора два ефектні аутфіти: яскраво-червоний джампс'ют із глибоким вирізом і сукню кольору бургунді з високим розрізом.

Світлини в обох луках Шерон запостила в свій Instagram та охоче позувала фотографам і на самій події, осяюючи всіх своєю усмішкою.

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Шерон готова підкорювати червоний хідник Фото з Instagram Шерон Стоун

Акторка вигуляла ефектні паєткові луки Фото Getty Images

А це вбрання номер 2

Джампс'ют або сукня: котре з вбрань вам сподобалося більше? Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Стоун запідозрили у флірті з дуже відомим зірковим холостяком. Як відомо, кілька років тому кінодіва спробувала знайомитися з чоловіками через застосунок знайомств.