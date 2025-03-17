"Україна — це креативність": Шерон Стоун підтримала українського митця і показала його картину у себе вдома. Відео

Голлівудська акторка Шерон Стоун долучилася до ініціативи Ukraine WOW, яка популяризує українську культуру у світі.

У новому відео, опублікованому в Instagram-акаунті проєкту, вона продемонструвала картину українського художника Артура Солецького, яка прикрашає її дім.

67-річна знаменитість наголосила на тому, що Україна — це творчі й талановиті люди. Вона висловила захоплення роботою митця та підкреслила важливість підтримки української культури.

"Україна — це мистецтво. Україна — це живопис. Україна — це креативність. Я Шерон Стоун. І звідки я про все це знаю? Тому що цей твір належить українському художнику Артуру Солецькому. Яка ж ця картина прекрасна! Дякую, Артуре, я в захваті", — сказала кінозірка.

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"Коли я дізнався, що моя робота у неї (Шерон Стоун) вдома, це дуже надихнуло. У такі моменти справді розумієш силу мистецтва і вплив, який воно може мати", — розповів автор картини.

Картина українського митця тепер прикрашає оселю Шерон Фото ukrainewow

Проєкт Ukraine WOW залучає світових зірок до розповіді про Україну. Раніше у межах цієї ініціативи були створені відео за участю Барбри Стрейзанд, Роберта Де Ніро, Лієва Шрайбера та інших відомих особистостей.

До речі, Шерон давно відома своєю любов'ю до мистецтва. Вона і сама малює та навіть проводила виставку своїх картин у Лос-Анджелесі.

До речі, чимало світових знаменитостей публічно підтримують Україну. Нещодавно акторка Деріл Ганна вигукнула "Слава Україні" на "Оскар-2025", а Lady Gaga похвалила українку, яка переспівала її трек. До цього списку також долучилися Майкл Дуглас, Боно, Орландо Блум, Бен Стіллер, Rammstein, Джулія Робертс та багато інших.