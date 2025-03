Бойкот у Китаї, 9 викиднів, удар блискавкою та буддизм: 10 фактів про актрису Шерон Стоун

Фото Getty Images

Крижана королева Голлівуду, фатальна жінка, богиня – як тільки не називають актрису Шерон Стоун. Її роль письменниці-психопатки у фільмі "Основний інстинкт" 1992 року стала культовою, а сцена зі схрещуванням ніг без спіднього увійшла в історію кінематографу.

Проте, багато хто не знає, яка особистість криється за цим сексуальним образом – художниця, багатодітна мати, активістка і людина, що вижила.

10-го березня Шерон Стоун святкує день народження – актрисі виповнюється 67 років. З цієї нагоди ТаблоID вирішив зібрати цікаві факти про талановиту зірку.

Складне дитинство

Шерон Стоун написала мемуари "Краса жити двічі", котрі присвятила своїй матері. Проте зазначила, що по-справжньому полюбила своїх батьків лише пізніше.

Коли вона була дитиною, її мама "давала ляпаса", якщо юна Шерон "нахамила" їй, а батько "вибивав з неї лайно ременем".

Її спогади про бабусю і дідуся по материнській лінії ще більш тривожні: вона описує випадок, коли у віці восьми років була змушена дивитися, як її дідусь Кларенс знущався з її п'ятирічної сестри, поки їхня бабуся блокувала їм вихід.

Шерон Стоун пережила чимало у дитинстві Фото з Instagram

Дідусь помер, коли Шерон було 14 років, і вона описує "дивне задоволення" від того, що штовхнула його, аби переконатися, що він точно мертвий.

Кінозірка використовувала "лють", яку викликав її дідусь, коли грала серійну вбивцю у фільмі "Основний інстинкт" 1992 року. Вона пише: "Дозволити собі пережити цю лють було чудово, і я думаю, що дати можливість іншим відчути це звільнення було трохи терапевтично для глядачів. Я знаю, що так було не тільки зі мною".

Інсульт і втрата всього

У 2001 році актриса Шерон Стоун пережила інсульт та крововилив у мозок, котрі залишали їй 1% шансів на виживання.

Після розриву хребетної артерії, яка протягом дев'яти днів кровоточила в її мозку, Стоун казала, що не було реабілітаційних програм, які могли б їй допомогти.

Актриса знаходилася між життям і смертю фото ERIC MICHAEL ROY

Ситуація погіршилася ще й через труднощі в особистому житті, оскільки її чоловік Філ Бронштейн розлучився з нею під час її одужання.

"Я втратила все. Я втратила усі свої гроші. Я втратила право опіки над своєю дитиною. Я втратила свою кар’єру. Я втратила усі ті речі, які допомагають почуватися справжньою особистістю та відчувати життя", - ділилася Шерон.

Лише через певний час актриса змогла почати зніматися в кіно знову, проте їй було непросто. Вона не могла запамʼятати репліки зі сценарію і важко переносила зйомки.

Буддизм

Після інсульту і другого шлюбу вона познайомилася з буддизмом, ймовірно, завдяки Річарду Гіру, котрий започаткував у Голлівуді "моду" на цю релігію.

"Я релігійна. Напевно, на думку багатьох людей, я надзвичайно релігійна. Я сповідую буддизм, але я вірю в Бога... Я дійсно віддала своє життя Богу і знаю, що саме тому зі мною все гаразд і я умиротворена", – пояснювала Стоун.

Зараз Шерон Стоун частенько ділиться практиками з цієї релігії, а також веде здоровий спосіб життя.

Бойкот у Китаї

Якось кінозірка викликала хвилю хейту у свою адресу, через контроверсійні слова на адресу Китаю.

Шерон Стоун висловилася, що землетрус, який тоді відбувся у Китаї і забрав життя понад 67 000 осіб - наслідок поганої карми і своєрідне покарання за китайську політику у Тибеті.

Після цих слів актрису почали бойкотувати у Китаї, фільми з її участю знімали з прокатів, кампейни з нею прибирали, а Christian Dior, обличчям котрого Стоун була, відхрестився від неї.

Пізніше Шерон Стоун вибачилася за свої слова.

Пережила удар блискавки

Актриса не раз була на межі життя і смерті. Одним з таких випадків став удар блискавкою.

Шерон Стоун була вдома, набирала воду зі скважини в праску. У скважину вдарила блискавка, котра, у свою чергу, пройшла через воду і дійшла до актриси.

"Мене підняло і жбурнуло через кухню, я вдарилася об холодильник", – розказувала актриса.

Стоун знепритомніла і через якийсь час її знайшла мама Дороті, котра ляпасами привела її до тями.

Стоун дивом вціліла Фото @branislavsimoncik

"Я перебувала в такому зміненому стані, не знаю, як це описати - так яскраво, вау... Вона (мама) закинула мене в машину і відвезла до лікарні. І ЕКГ показувала таку електрику в моєму тілі...", - пригадала Шерон.

Цілих 10 днів актрисі довелося щодня робити ЕКГ, аби лікарі переконалися, що з її серцем усе добре.

Живопис

Мало хто знає, що окрім акторства Шерон Стоун ще й малює. Останні кілька років актриса серйозно захопилася малюванням і навіть облаштувала власну студію у своєму будинку в Беверлі-Хіллз.

Стоун акцентується на яскравих кольорах, а ще полюбляє використовувати нестандартні матеріали - щіточки, спонжики і пензлики для макіяжу.

Кінодіва - людина багатьох талантів Фото з Instagram

Кінодіва навіть дебютувала перед публікою зі своєю творчістю на персональній виставці.

Сиділа на сайтах знайомств

У 2020 році зірка офіційно розпочала шукати кохання на сайтах знайомств. На одному з додатків актриса Шерон Стоун вдруге зареєструвалася. Чому вдруге? Колись її забанили користувачі, бо вирішили, що її сторінка - фейк. До того ж, Шерон думала, що хтось із залицяльників, котрим вона сказала "ні", таким чином помстився їй.

Актриса зачепила чиєсь его... Фото @theparislibby

До речі, як не дивно, критерії акторка ставила зовсім не суворі.

"Як усі інші, я шукаю когось, хто хоче мати стосунки, сповнені турботи, співчуття та любові", - розповіла Стоун.

До цього зірка "Основний інстинкт" зазначала, що не шукає стосунки заради сексу.

Домагання від боса "Sony"

На жаль, як і інші актриси, Шерон Стоун також стикнулася із сексуальним домаганнями з боку кіношної "верхівки".

Юна Стоун якось прийшла на зустріч з тодішнім босом компанії "Sony". Вони привіталися, він зробив дівчині пару компліментів, потім розстібнув штани і прямо вказав на те, які дії очікує від неї. Молода Шерон Стоун настільки була шокована, що впала в істерику, почала сміятися і плакати одночасно, поки секретарка не вивела її геть з кабінету.

До речі, це був не єдиний випадок у біографії Шерон Стоун. Актриса зазначала, що й досі чекає вибачень від кривдників.

9 викиднів і відзнака "Мати року"

Шерон Стоун розповіла під публікацією видання People, що перенесла аж 9 викиднів за все своє життя. Причиною цьому є аутоімунне захворювання і ендометріоз.

"Я втратила дев’ятьох дітей через викидень. Це не дрібниця, фізично чи емоційно, але ми змушені переносити це на самоті, потай і з якимось почуттям невдачі, замість того щоб отримати таке необхідне співчуття та зцілення, яких ми так потребуємо", - написала актриса.

Тож Шерон Стоун вирішила всиновити хлопчика Роана ще у шлюбі з прес-видавцем Філом Бронштейном. Після розлучення експодружжя не могло "поділити" дитину. У висновку Роан залишився жити з батьком.

Пізніше Шерон Стоун всиновила ще двох хлопчиків - Лейрда та Квінна.

Незважаючи на це, Шерон Стоун стала мамою інакшим способом Фото з Instagram

У 2017 році Шерон Стоун отримала відзнаку "Мати року", яку їй вручили власні діти під час ланчу організації "Associates for Breast and Prostate Cancer Studies" з нагоди Дня матері.

Знущалася з павука

Якось організація з захисту прав тварин PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) звинуватила Шерон Стоун у знущанні з павука.

Хтось раптово згадав випадок, який стався під час зйомок фільму 1981 року "Смертельне благословення". Тоді Шерон Стоун в одній зі сцен мала зніматися з павуком. Актриса дуже боялася тарантула і, нібито, наполягла на тому, щоб йому відірвали клішні.

Невже Шерон Стоун така вже кровожерлива? Фото Getty Images

Невже Шерон Стоун така вже кровожерлива? Фото Getty Images