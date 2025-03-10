Бойкот у Китаї, 9 викиднів, удар блискавкою та буддизм: 10 фактів про актрису Шерон Стоун
Крижана королева Голлівуду, фатальна жінка, богиня – як тільки не називають актрису Шерон Стоун. Її роль письменниці-психопатки у фільмі "Основний інстинкт" 1992 року стала культовою, а сцена зі схрещуванням ніг без спіднього увійшла в історію кінематографу.
Проте, багато хто не знає, яка особистість криється за цим сексуальним образом – художниця, багатодітна мати, активістка і людина, що вижила.
10-го березня Шерон Стоун святкує день народження – актрисі виповнюється 67 років. З цієї нагоди ТаблоID вирішив зібрати цікаві факти про талановиту зірку.
Складне дитинство
Шерон Стоун написала мемуари "Краса жити двічі", котрі присвятила своїй матері. Проте зазначила, що по-справжньому полюбила своїх батьків лише пізніше.
Коли вона була дитиною, її мама "давала ляпаса", якщо юна Шерон "нахамила" їй, а батько "вибивав з неї лайно ременем".
Її спогади про бабусю і дідуся по материнській лінії ще більш тривожні: вона описує випадок, коли у віці восьми років була змушена дивитися, як її дідусь Кларенс знущався з її п'ятирічної сестри, поки їхня бабуся блокувала їм вихід.
Дідусь помер, коли Шерон було 14 років, і вона описує "дивне задоволення" від того, що штовхнула його, аби переконатися, що він точно мертвий.
Кінозірка використовувала "лють", яку викликав її дідусь, коли грала серійну вбивцю у фільмі "Основний інстинкт" 1992 року. Вона пише: "Дозволити собі пережити цю лють було чудово, і я думаю, що дати можливість іншим відчути це звільнення було трохи терапевтично для глядачів. Я знаю, що так було не тільки зі мною".
Інсульт і втрата всього
У 2001 році актриса Шерон Стоун пережила інсульт та крововилив у мозок, котрі залишали їй 1% шансів на виживання.
Після розриву хребетної артерії, яка протягом дев'яти днів кровоточила в її мозку, Стоун казала, що не було реабілітаційних програм, які могли б їй допомогти.
Ситуація погіршилася ще й через труднощі в особистому житті, оскільки її чоловік Філ Бронштейн розлучився з нею під час її одужання.
"Я втратила все. Я втратила усі свої гроші. Я втратила право опіки над своєю дитиною. Я втратила свою кар’єру. Я втратила усі ті речі, які допомагають почуватися справжньою особистістю та відчувати життя", - ділилася Шерон.
Лише через певний час актриса змогла почати зніматися в кіно знову, проте їй було непросто. Вона не могла запамʼятати репліки зі сценарію і важко переносила зйомки.
Буддизм
Після інсульту і другого шлюбу вона познайомилася з буддизмом, ймовірно, завдяки Річарду Гіру, котрий започаткував у Голлівуді "моду" на цю релігію.
"Я релігійна. Напевно, на думку багатьох людей, я надзвичайно релігійна. Я сповідую буддизм, але я вірю в Бога... Я дійсно віддала своє життя Богу і знаю, що саме тому зі мною все гаразд і я умиротворена", – пояснювала Стоун.
Зараз Шерон Стоун частенько ділиться практиками з цієї релігії, а також веде здоровий спосіб життя.
Бойкот у Китаї
Якось кінозірка викликала хвилю хейту у свою адресу, через контроверсійні слова на адресу Китаю.
Шерон Стоун висловилася, що землетрус, який тоді відбувся у Китаї і забрав життя понад 67 000 осіб - наслідок поганої карми і своєрідне покарання за китайську політику у Тибеті.
Після цих слів актрису почали бойкотувати у Китаї, фільми з її участю знімали з прокатів, кампейни з нею прибирали, а Christian Dior, обличчям котрого Стоун була, відхрестився від неї.
Пізніше Шерон Стоун вибачилася за свої слова.
Пережила удар блискавки
Актриса не раз була на межі життя і смерті. Одним з таких випадків став удар блискавкою.
Шерон Стоун була вдома, набирала воду зі скважини в праску. У скважину вдарила блискавка, котра, у свою чергу, пройшла через воду і дійшла до актриси.
"Мене підняло і жбурнуло через кухню, я вдарилася об холодильник", – розказувала актриса.
Стоун знепритомніла і через якийсь час її знайшла мама Дороті, котра ляпасами привела її до тями.
"Я перебувала в такому зміненому стані, не знаю, як це описати - так яскраво, вау... Вона (мама) закинула мене в машину і відвезла до лікарні. І ЕКГ показувала таку електрику в моєму тілі...", - пригадала Шерон.
Цілих 10 днів актрисі довелося щодня робити ЕКГ, аби лікарі переконалися, що з її серцем усе добре.
Живопис
Мало хто знає, що окрім акторства Шерон Стоун ще й малює. Останні кілька років актриса серйозно захопилася малюванням і навіть облаштувала власну студію у своєму будинку в Беверлі-Хіллз.
Стоун акцентується на яскравих кольорах, а ще полюбляє використовувати нестандартні матеріали - щіточки, спонжики і пензлики для макіяжу.
Кінодіва навіть дебютувала перед публікою зі своєю творчістю на персональній виставці.
Сиділа на сайтах знайомств
У 2020 році зірка офіційно розпочала шукати кохання на сайтах знайомств. На одному з додатків актриса Шерон Стоун вдруге зареєструвалася. Чому вдруге? Колись її забанили користувачі, бо вирішили, що її сторінка - фейк. До того ж, Шерон думала, що хтось із залицяльників, котрим вона сказала "ні", таким чином помстився їй.
До речі, як не дивно, критерії акторка ставила зовсім не суворі.
"Як усі інші, я шукаю когось, хто хоче мати стосунки, сповнені турботи, співчуття та любові", - розповіла Стоун.
До цього зірка "Основний інстинкт" зазначала, що не шукає стосунки заради сексу.
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9 викиднів і відзнака "Мати року"
Шерон Стоун розповіла під публікацією видання People, що перенесла аж 9 викиднів за все своє життя. Причиною цьому є аутоімунне захворювання і ендометріоз.
"Я втратила дев’ятьох дітей через викидень. Це не дрібниця, фізично чи емоційно, але ми змушені переносити це на самоті, потай і з якимось почуттям невдачі, замість того щоб отримати таке необхідне співчуття та зцілення, яких ми так потребуємо", - написала актриса.
Тож Шерон Стоун вирішила всиновити хлопчика Роана ще у шлюбі з прес-видавцем Філом Бронштейном. Після розлучення експодружжя не могло "поділити" дитину. У висновку Роан залишився жити з батьком.
Пізніше Шерон Стоун всиновила ще двох хлопчиків - Лейрда та Квінна.
У 2017 році Шерон Стоун отримала відзнаку "Мати року", яку їй вручили власні діти під час ланчу організації "Associates for Breast and Prostate Cancer Studies" з нагоди Дня матері.
Знущалася з павука
Якось організація з захисту прав тварин PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) звинуватила Шерон Стоун у знущанні з павука.
Хтось раптово згадав випадок, який стався під час зйомок фільму 1981 року "Смертельне благословення". Тоді Шерон Стоун в одній зі сцен мала зніматися з павуком. Актриса дуже боялася тарантула і, нібито, наполягла на тому, щоб йому відірвали клішні.
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