Шон Пенн уперше з'явився на світському заході з 30-річною пасією. Фото

64-річний американський актор та режисер Шон Пенн вперше офіційно з'явився на публічному заході з новою пасією, 30-річною молдавською актрисою Валерією Ніков.

Це сталося на кінофестивалі у Марракеші, де Пенн отримав нагороду за успішну кар'єру актора та режисера.

На червону доріжку Шон прийшов у класичному костюмі та білій сорочці. А ось Ніков пройшлася хідником у чорній атласній сукні без бретелей і з драпуванням на грудях. Свій образ вона доповнила шифоновим шарфом.

Поява на хіднику може свідчити, що Шон Пенн серйозно налаштований на стосунки з Валерією Фото Getty Images

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Нагадаємо, у 2022 році Шон Пенн розлучився з актрисою Лейлою Джордж. Вже у січні 2023 його помітили у компанії колишньої дружини та матері двох його дітей, актриси Робін Райт.

Як відомо, у травні 2023 почали ширитися чутки, що актор закрутив роман з українкою, 46-річною Ольгою Коротяєвою. Їх помічали разом у Малібу, у Грузії та в Україні.

Але наприкінці 2023-го року Шон вже гуляв по Малібу за ручку з 39-річною акторкою Наталі Келлі.