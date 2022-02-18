"Хотіла дефілювати на шоу Victoria's Secret": Байкова розказала про свою одержимість спортом

Супермодель Аліна Байкова, яка нещодавно розповіла про харчові звички, продовжує ділитися секретами своєї стрункості.

Цього разу красуня розказала ELLE Russia про заняття спортом та фізичні навантаження для.

"У школі я досить часто прогулювала фізкультуру та дуже не любила фізичні навантаження, але незважаючи на це, у той час у мене був дуже активний спосіб життя: до школи я ходила пішки, щоби зекономити гроші на проїзд", - розказала модель.

За словами Байкової, вона почала займатися спортом у 22 роки.

У школі Аліна завжди прогулювала заняття фізкультурою фото з Instagram alina_baikova

"Після переїзду до Нью-Йорка у мене почався sport obsession (одержимість спортом), тому що я хотіла дефілювати на шоу Victoria's Secret. Я почала бігати, займатися боксом, кікбоксингом, сайклингом, bootcamp-тренуваннями (високоефективні 45-хвилинні інтервальні тренування) тощо", - поділилася супермодель.

Аліна не жаліла себе та виснажувала спортом

Потім Байкова поступово перейшла до занять йогою.

"Під час гарячої йоги відбувається інтенсивне потовиділення: температура у залі дорівнює 36,6 ℃, так само, як температура нашого тіла. Коли починаєш рухатися відбувається детоксикація. Під час занять мозок відпочиває та фокусується", - розповіла дівчина.

"Я позитивно ставлюся до бігу, займаюся йогою, іноді у залі можу прокачати тріцепси за допомогою гантелей. Також періодично боксую. Цей спорт чудово розвиває реакцію та вчить фокусуватися", - підсумувала Аліна.

Зараз Байкова є прихильницею багатьох видів спорту

І хоча модель знайшла здоровий баланс між правильним харчуванням та тренуваннями, раніше Аліна жорстоко виснажувала себе фастингом.

А ще Байкова розповіла, що коле ботокс, та що заміжжя і материнство - не для неї.

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