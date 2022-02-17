Модель із синдромом Дауна вперше стала обличчям Victoria's Secret. ФОТО

Бренд Victoria's Secret продовжує розширювати горизонти та відмовлятися від стереотипів.

Слідом за темношкірою транс-дівчиною Емірою Д'Спейн до родини бренду приєдналася пуерториканка із синдромом Дауна Софія Джирау.

24-річна модель попозувала для нової колекції Love Cloud та розказала про свій дебют, оприлюднивши пост в Instagram.

"Я багато мріяла про це, працювала заради цього. Моя мрія здійснилася. Нарешті я можу розкрити вам велику таємницю…Я – перша модель Victoria's Secret із синдромом Дауна!", - написала дівчина.

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Софія стала першою моделлю Victoria's Secret із синдромом Дауна фото з Instagram sofiajirau

View this post on Instagram A post shared by Sofía Jirau (@sofiajirau)

24-річна модель почала свою кар’єру ще у 2019 році. Але перша слава до Софії прийшла у лютому 2020-ого, коли вона дебютувала на Тижні моди у Нью-Йорку.

Дівчина взяла участь у показі пуерториканського дизайнера Маріса Сантьяго

Софія вирушила до Нью-Йорка, щоби здійснити свою мрію

Як пише мексиканський Vogue, наступна ціль Джирау – підкорити подіуми в Європі.

Нагадаємо, бренд Victoria's Secret, який досі співпрацював із "традиційними" худенькими моделями, уперше в історії уклав контракт із дівчиною плюс-сайз. У 2019 році модель Алі Тейт приєдналася до родини Victoria's Secret.

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