Три сукні нареченої та ковбойський фемілі лук: син Шварценеггера показав, як відгуляв весілля

Юлія Леськова - 14 вересня, 09:39
Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон на весіллі
31-річний син актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, актор Патрік Шварценеггер похвалився фото зі свого весілля з 28-річною моделлю Еббі Чемпіон. Парочка таємно одружилася на початку вересня.

Весілля закохані зіграли у Кор-д'Алейні (Айдахо). На церемонію наречена одягнула сукню з шовку з високим декольте та V-подібним вирізом на спині, яку їй пошили на замовлення, від бренду Danielle Frankel. Над цією сукнею працювали декілька місяців, а квітковий розпис вбрання виконувався вручну. 

Сам же наречений був у молочному піджаку під колір сукні коханої та чорних класичних штанях. Пізніше свій образ він змінив на небесно-блакитний костюм від Tom Ford. 

"Шварценеггери", - лаконічно підписав фото Патрік. 

Патрік Шварценеггер вперше одружився

Свій образ наречена доповнила білими напівпрозорими рукавицями та фатою

Син Арнольда Шварценеггера показав фото з весілля

Ось в такій локації відбулася церемонія

Син Арнольда Шварценеггера вперше одружився
Патрік Шварценеггер показав весільні фото

Еббі змінила кілька суконь, зокрема одяглася у мереживну з довгими рукавами

Син Шварценеггера показався з коханою та батьками

Ось такий ковбойський фемілі лук обрали для фотосесії Шварценеггери

Син Шварценеггера вперше показав фото з весілля
Нагадаємо, навесні цього року Патрік та Еббі хвалилися спільним відпочинком на Карибах.

До речі, закохані заручилися у грудні 2023 року. 

