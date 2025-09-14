Три сукні нареченої та ковбойський фемілі лук: син Шварценеггера показав, як відгуляв весілля

Фото з Instagram Патріка Шварценеггера

31-річний син актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, актор Патрік Шварценеггер похвалився фото зі свого весілля з 28-річною моделлю Еббі Чемпіон. Парочка таємно одружилася на початку вересня.

Весілля закохані зіграли у Кор-д'Алейні (Айдахо). На церемонію наречена одягнула сукню з шовку з високим декольте та V-подібним вирізом на спині, яку їй пошили на замовлення, від бренду Danielle Frankel. Над цією сукнею працювали декілька місяців, а квітковий розпис вбрання виконувався вручну.

Внутрішня частина подолу весільної сукні Еббі розписана квітами вручну Фото Danielle Frankel

Сам же наречений був у молочному піджаку під колір сукні коханої та чорних класичних штанях. Пізніше свій образ він змінив на небесно-блакитний костюм від Tom Ford.

"Шварценеггери", - лаконічно підписав фото Патрік.

Свій образ наречена доповнила білими напівпрозорими рукавицями та фатою Фото з Instagram Патріка Шварценеггера

Ось в такій локації відбулася церемонія

Фото з Instagram Патріка Шварценеггера

Еббі змінила кілька суконь, зокрема одяглася у мереживну з довгими рукавами Фото Rachel & Noah Ray

Ось такий ковбойський фемілі лук обрали для фотосесії Шварценеггери Фото Rachel & Noah Ray

Нагадаємо, навесні цього року Патрік та Еббі хвалилися спільним відпочинком на Карибах.

До речі, закохані заручилися у грудні 2023 року.