Шварценеггер з усіма дітьми від Шрайвер попозував на власній прем'єрі. Фото

Карина Тімкова - 12 червня, 11:45

77-річна кінозірка та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у компанії родини відвідав прем'єру другого сезону свого серіалу "Фубар".

Підтримати батька на хіднику прийшли його діти від ексдружини Марії Шрайвер: Крістофер, Крістіна, Патрік і Кетрін зі своїм чоловіком, актором Крісом Преттом.

Арнольд Шварценеггер з синами і дочками попозував на власній прем'єрі

Сім'я в ошатних луках усміхалася на червоній доріжці

Фото Getty Images

Нещодавно Арнольд знявся у спільному фототесі з 31-річним Патріком, який, до речі, теж займається акторством і частенько показується з коханою. А середній син Шварценеггера, 27-річний Крістофер недавно вразив своїм схудненням.

Старша дитина актора, 35-річна Кетрін частенько тішить світлинами зі своїми нащадками та влаштовує їм цікаві розваги. Нагадаємо, в ексгубернатора також є позашлюбний син від хатньої робітниці, через якого розпався його багаторічний шлюб.

Читайте також:

Досі не пробачила? Шварценеггер стрівся з ексдружиною на прем'єрі в їхнього сина, але не потрапив на родинні фото

Син Шварценеггера з нареченою у пляжних луках пообіймалися на карибському відпочинку. Фото

Донька Шварценеггера з кульками і тортом привітала доньку з 3-річчям

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів