Шварценеггер з усіма дітьми від Шрайвер попозував на власній прем'єрі. Фото

77-річна кінозірка та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у компанії родини відвідав прем'єру другого сезону свого серіалу "Фубар".

Підтримати батька на хіднику прийшли його діти від ексдружини Марії Шрайвер: Крістофер, Крістіна, Патрік і Кетрін зі своїм чоловіком, актором Крісом Преттом.

Сім'я в ошатних луках усміхалася на червоній доріжці Фото Getty Images

Нещодавно Арнольд знявся у спільному фототесі з 31-річним Патріком, який, до речі, теж займається акторством і частенько показується з коханою. А середній син Шварценеггера, 27-річний Крістофер недавно вразив своїм схудненням.

Старша дитина актора, 35-річна Кетрін частенько тішить світлинами зі своїми нащадками та влаштовує їм цікаві розваги. Нагадаємо, в ексгубернатора також є позашлюбний син від хатньої робітниці, через якого розпався його багаторічний шлюб.