Син Шварценеггера з нареченою у пляжних луках пообіймалися на карибському відпочинку. Фото

Американський актор Патрік Шварценеггер, син 77-річної кінозірки та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, відправився у теплі краї разом зі своєю нареченою, 28-річною моделлю Еббі Чемпіон.

Парочка попозувала у стильних луках на пісочному пляжі острова Кануан, що в Карибському морі. Також закохані відпочили на яхті. 31-річна зірка серіалу "Білий лотос" романтично обіймав кохану.

Таку поїздку знаменитостям організував бренд Tommy Hilfiger, амбасадорами якого вони є. Відповідними фото Патрік поділився в Instagram.

Закохані показали милі світлини з поїздки Фото Instagram

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Патрік та Еббі порозважалися на яхті

Романтика на пляжі

Модель похизувалася струнким тілом в купальнику Фото Instagram

"Веселий відпочинок на вихідних", - підписав знімки син Арнольда

Майбутня невістка Шварценеггера притулилася до коханого на яхті

Пара насолодилася Карибським морем

Цієї весни Патрік та Еббі позували у спідньому в спокусливій фотосесії. Нагадаємо, закохані заручились у грудні 2023 року, а разом вони з 2015-го. Коли відбудеться весілля поки невідомо.

До речі, якось Шварценеггер показувався в незвичних образах для глянцю, а також він любить проводити час зі знаменитим батьком.

Щодо інших дітей Арнольда, то його дочка Кетрін нещодавно тішила контентом зі своїми малюками, а син Крістофер здивував схудненням.