"Залізному Арні" 78: донька і зять Шварценеггера привітали його милими фото

Марія Ткаченко - 31 липня, 10:30
Арнольд Шварценеггер

Американський актор, бодібілдер та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер 30-го липня відзначив своє 78-ліття.

Привітання татові в Instagram адресувала його старша дочка Кетрін, опублікувавши добірку фото з ним, архівних та свіжих.

Арнольд Шварценеггер і його донька Кетрін

Кетрін - найстарша з дітей Арнольда


"З днем народження, татку! Дідусь-король! Ми тебе любимо!", - написала вона.

Кетрін Шварценеггер

35-річна донька актора - письменниця

Родина Арнольда Шварценеггера

"Залізний Арні" з ексдружиною Марією Шрайвер та дітьми від неї

Арнольд Шварценеггер в молодості

Кінозірці виповнилося 78

Шварценеггер із онучкою

Шварценеггер із онучкою

Чоловік Кетрін, актор Кріс Претт теж привітав "єдиного та неповторного" іменинника, назвавши його "найкращим дідусем та тестем".

Шварценеггер та його онуки

У актора вже троє онуків

Фото з Instagram Претта
Арнольд Шварценеггер та Кріс Претт

Арнольд та його зять на одній хвилі

Сам "Залізний Арні", теж в Instagram, подякував усім за привітання, ефектно в'їхавши в кадр на своєму ровері. Шварценеггер повідомив, що планує святкувати, потренувавшись із вагою та смачно попоївши.

Нагадаємо, кілька років тому Арнольд зізнався, що регулярні тренування для нього - це спосіб залишатися живим, а ще стимуляція мозку. 

Як відомо, від своєї ексдружини Марії Шрайвер актор, окрім Кетрін, має ще трьох дітей: Крістіну, Патріка та Крістофера. А ще в Арнольда є позашлюбний син Джозеф Баена, який виріс просто копією батька. 

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