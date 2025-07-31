"Залізному Арні" 78: донька і зять Шварценеггера привітали його милими фото
Американський актор, бодібілдер та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер 30-го липня відзначив своє 78-ліття.
Привітання татові в Instagram адресувала його старша дочка Кетрін, опублікувавши добірку фото з ним, архівних та свіжих.
"З днем народження, татку! Дідусь-король! Ми тебе любимо!", - написала вона.
Чоловік Кетрін, актор Кріс Претт теж привітав "єдиного та неповторного" іменинника, назвавши його "найкращим дідусем та тестем".
Сам "Залізний Арні", теж в Instagram, подякував усім за привітання, ефектно в'їхавши в кадр на своєму ровері. Шварценеггер повідомив, що планує святкувати, потренувавшись із вагою та смачно попоївши.
Нагадаємо, кілька років тому Арнольд зізнався, що регулярні тренування для нього - це спосіб залишатися живим, а ще стимуляція мозку.
Як відомо, від своєї ексдружини Марії Шрайвер актор, окрім Кетрін, має ще трьох дітей: Крістіну, Патріка та Крістофера. А ще в Арнольда є позашлюбний син Джозеф Баена, який виріс просто копією батька.
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