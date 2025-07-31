"Залізному Арні" 78: донька і зять Шварценеггера привітали його милими фото

Американський актор, бодібілдер та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер 30-го липня відзначив своє 78-ліття.

Привітання татові в Instagram адресувала його старша дочка Кетрін, опублікувавши добірку фото з ним, архівних та свіжих.

Кетрін - найстарша з дітей Арнольда

"З днем народження, татку! Дідусь-король! Ми тебе любимо!", - написала вона.

35-річна донька актора - письменниця

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Шварценеггер із онучкою

Чоловік Кетрін, актор Кріс Претт теж привітав "єдиного та неповторного" іменинника, назвавши його "найкращим дідусем та тестем".

Арнольд та його зять на одній хвилі

Сам "Залізний Арні", теж в Instagram, подякував усім за привітання, ефектно в'їхавши в кадр на своєму ровері. Шварценеггер повідомив, що планує святкувати, потренувавшись із вагою та смачно попоївши.

Нагадаємо, кілька років тому Арнольд зізнався, що регулярні тренування для нього - це спосіб залишатися живим, а ще стимуляція мозку.

Як відомо, від своєї ексдружини Марії Шрайвер актор, окрім Кетрін, має ще трьох дітей: Крістіну, Патріка та Крістофера. А ще в Арнольда є позашлюбний син Джозеф Баена, який виріс просто копією батька.