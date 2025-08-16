Дідусь Арні теж завітав: Кетрін Шварценеггер із родиною відсвяткувала 5-річчя донечки. Фото

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер показала, як минуло святкування 5-річчя її донечки Лайли, яку батьки днями привітали ніжними фото.

На милій вечірці засвітились її чоловік, голлівудська зірка Кріс Претт, брат Патрік, сестра Крістіна та, звичайно, сам Арнольд.

"Сезон Левів", — підписала Кетрін публікацію, відсилаючися на знак зодіаку іменинниці.

Щаслива матуся в обіймах своєї молодшої сестрички Фото instagram

Знаменитий актор попозував біля свого тестя (у родині дійсно багато кінозірок)

Лайла пораділа своїй вечірці у мами на руках

Для святкування підготували яскравий декор з фотографіями іменинниці

Патрік, який активно розвиває акторську кар'єру, теж привітав свою племінницю

А ще старша дитина Шварценеггера зазнімкувалась у бікіні

Як відомо, зіркові батьки також виховують 3-річну дочку Елоїзу та сина Форда Фіцджеральда, який у листопаді відсвяткує перший рік життя. Кетрін часто влаштовує спадкоємцям веселощі на природі й показує милі фото з ними й чоловіком.

А нещодавно родина майже таким самим складом підтримувала Арнольда на прем'єрі його серіалу. Нагадаємо, мамою дітей актора є його ексдружина Марія Шрайвер, з якою той розлучився через свою інтрижку і позашлюбного сина.