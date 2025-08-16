Дідусь Арні теж завітав: Кетрін Шварценеггер із родиною відсвяткувала 5-річчя донечки. Фото
Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер показала, як минуло святкування 5-річчя її донечки Лайли, яку батьки днями привітали ніжними фото.
На милій вечірці засвітились її чоловік, голлівудська зірка Кріс Претт, брат Патрік, сестра Крістіна та, звичайно, сам Арнольд.
"Сезон Левів", — підписала Кетрін публікацію, відсилаючися на знак зодіаку іменинниці.
Як відомо, зіркові батьки також виховують 3-річну дочку Елоїзу та сина Форда Фіцджеральда, який у листопаді відсвяткує перший рік життя. Кетрін часто влаштовує спадкоємцям веселощі на природі й показує милі фото з ними й чоловіком.
А нещодавно родина майже таким самим складом підтримувала Арнольда на прем'єрі його серіалу. Нагадаємо, мамою дітей актора є його ексдружина Марія Шрайвер, з якою той розлучився через свою інтрижку і позашлюбного сина.