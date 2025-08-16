Дідусь Арні теж завітав: Кетрін Шварценеггер із родиною відсвяткувала 5-річчя донечки. Фото

Карина Тімкова - 16 серпня, 11:54

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер показала, як минуло святкування 5-річчя її донечки Лайли, яку батьки днями привітали ніжними фото.

На милій вечірці засвітились її чоловік, голлівудська зірка Кріс Претт, брат Патрік, сестра Крістіна та, звичайно, сам Арнольд.

"Сезон Левів", — підписала Кетрін публікацію, відсилаючися на знак зодіаку іменинниці.

Кетрін Шварценеггер у милому луці пообіймалася з сестрою на святі дочки

Щаслива матуся в обіймах своєї молодшої сестрички

Фото instagram

Арнольд Шварценеггер із зятем Крісом Преттом показався на святі онучки

Знаменитий актор попозував біля свого тестя (у родині дійсно багато кінозірок)

Кетрін Шварценеггер замилувала обіймами з дочкою на її 5-річчі

Лайла пораділа своїй вечірці у мами на руках

Кетрін Шварценеггер показала милу вечірку для дочки у компанії родини

Для святкування підготували яскравий декор з фотографіями іменинниці

Кетрін Шварценеггер показалася з братом на 5-річчі своєї дочки

Патрік, який активно розвиває акторську кар'єру, теж привітав свою племінницю

Кетрін Шварценеггер показала бюст і талію у бікіні

А ще старша дитина Шварценеггера зазнімкувалась у бікіні

Як відомо, зіркові батьки також виховують 3-річну дочку Елоїзу та сина Форда Фіцджеральда, який у листопаді відсвяткує перший рік життя. Кетрін часто влаштовує спадкоємцям веселощі на природі й показує милі фото з ними й чоловіком.

А нещодавно родина майже таким самим складом підтримувала Арнольда на прем'єрі його серіалу. Нагадаємо, мамою дітей актора є його ексдружина Марія Шрайвер, з якою той розлучився через свою інтрижку і позашлюбного сина.

Читайте також:

Кетрін Шварценеггер показала фігуру в спідньому та дозвілля з доньками й мамою

Син Шварценеггера з нареченою у пляжних луках пообіймалися на карибському відпочинку. Фото

"Залізному Арні" 78: донька і зять Шварценеггера привітали його милими фото

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів