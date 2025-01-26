Син Джолі і Пітта вдруге потрапив у ДТП: деталі аварії
Середній син голівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 21-річний Пакс потрапив в аварію на електровелосипеді. Це дорожня пригода вже друга за останні кілька місяців.
Про це пише видання Daily Mail.
Зазначається, що Пакс їхав на електровелосипеді, не тримаючись за кермо, й врізався у припаркований автомобіль. На щастя, цього разу хлопець не постраждав, щоправда, незначних пошкоджень зазнав його велосипед та дверцята чужої автівки.
Після невеликої ДТП син Джолі поспілкувався з власниками пошкодженого автомобіля та обмінявся з ними номерами, вочевидь, аби компенсувати пошкодження, яких завдав.
Як відомо, після ДТП, яка сталася у липні, теж на електровелосипеді, Пакса госпіталізували. Інсайдери тоді повідомляли, що він не вперше потрапляв в аварії, а його друзі вважають його "безрозсудним".
Також джерела заявляли, що після виписки з лікарні на сина Джолі та Пітта чекала довга реабілітація.
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