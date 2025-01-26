Син Джолі і Пітта вдруге потрапив у ДТП: деталі аварії

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Середній син голівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 21-річний Пакс потрапив в аварію на електровелосипеді. Це дорожня пригода вже друга за останні кілька місяців.

Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що Пакс їхав на електровелосипеді, не тримаючись за кермо, й врізався у припаркований автомобіль. На щастя, цього разу хлопець не постраждав, щоправда, незначних пошкоджень зазнав його велосипед та дверцята чужої автівки.

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Після невеликої ДТП син Джолі поспілкувався з власниками пошкодженого автомобіля та обмінявся з ними номерами, вочевидь, аби компенсувати пошкодження, яких завдав.

This kid has psychological problems… and who wouldn’t living with her! Angelina Jolie's son Pax, 21, involved in ANOTHER e-bike crash

https://t.co/XhKjPhuE3f — LVPatriot (@LVPatriot10) January 25, 2025

: Angelina Jolie and Brad Pitt’s son, Pax Jolie-Pitt, 21, crashed his electric bike on Friday just six months after he was hospitalized for injuries he sustained in a previous crash. pic.twitter.com/KP0YPx10c2 — Tpapa OG 🇺🇸🇳🇬⭐ (@XViralNews7) January 25, 2025

Як відомо, після ДТП, яка сталася у липні, теж на електровелосипеді, Пакса госпіталізували. Інсайдери тоді повідомляли, що він не вперше потрапляв в аварії, а його друзі вважають його "безрозсудним".

Також джерела заявляли, що після виписки з лікарні на сина Джолі та Пітта чекала довга реабілітація.