Мамині помічники: Джолі з молодшими дітьми заскочили під час продуктового шопінгу. Фото

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Американська акторка Анджеліна Джолі вибралася на продуктові закупівлі з наймолодшими дітьми, 16-річними двійнятами Ноксом і Вів'єн.

Трійця, яка, зокрема, купила кавун, потрапила в об'єктиви папараці.

Цікаво, що Нокс, який у листопаді супроводжував зіркову маму на урочисту церемонію, відтоді встиг суттєво підрости і тепер найвищий у родині.

Нагадаємо, перед самим Новим роком Джолі та її ексчоловік Бред Пітт нарешті уклали угоду про розлучення, поставивши фінальну крапку в понад восьмирічному судовому протистоянні.

І хоча стосунки актора з дітьми - Меддоксом, Паксом, Захарою, Шайло, Ноксом і Вів'єн - нині залишають бажати кращого, із деким із них Бред все ж сподівається в майбутньому знайти спільну мову.