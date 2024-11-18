Рідкісний вихід: Джолі у золотистій сукні попозувала на премії з молодшим сином від Пітта. Фото

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у неділю 17-го листопада з'явилася на церемонії нагородження Governors Awards не сама. Її супроводжував 16-річний син від Бреда Пітта Нокс.

Хлопець нечасто буває на людях із зірковою мамою, тож цей їхній вихід можна вважати справді рідкісним. 48-річна актриса виглядала гордою мамою, позуючи з сином-красенем.

Для виходу Джолі обрала золотисту сукню без рукавів, яка підкреслила худорлявість актриси. Свій лук вона доповнила масивними діамантовими сережками та намистом. Її нещодавно освітлене волосся булу зібрано в елегантну зачіску.

Нокс має сестру близнючку Вів'єн, яка ще рідше з'являється на публіці Фото Getty Images

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16-річний Нокс був у класичному смокінгу з метеликом і охоче посміхався фотографам.

Як відомо, у Джолі та Бреда Пітта троє біологічних дітей: 18-річна Шайло та 16-річні Нокс і Вів'єн. Також колишнє подружжя має трьох прийомних нащадків: 22-річного Меддокса, 20-річного Пакса і 19-річну Захару.