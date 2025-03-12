51-річна Клум топлес і в мереживі з розрізом попозувала для глянцевих ч/б фото

Німецька супермодель Гайді Клум, яка тільки нещодавно позувала для чоловіка в одному спідньому, стала головною героїнею швейцарського журналу Schön!

На обкладинці 51-річна зірка з'явилася топлес, прикриваючи груди руками. На моделі також був масивний чокер з камінчиками. А її волосся ефектно розвивалося в повітрі.

Чорно-білими кадрами з фотосесії Клум поділилася в Instagram.

У моделі також був макіяж з акцентом на очі Усі фото @rankinarchive

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Цікаво, про що Клум у цей момент думала

На іншому фото Гайді позує у декольтованій мереживній сукні чорного кольору з пікантним розрізом на стегні.

Клум похизувалася підтягнутою фігурою

Супермодель полюбляє робити гарячі зйомки, а якось вона позувала у ніжних сукнях українських брендів. А ще зірка не соромиться говорити про волосся на своєму тілі.

Нагадаємо, Клум вийшла заміж за музиканта Тома Кауліца у 2019-му році. Також у Гайді є четверо дітей від шлюбу з попереднім чоловіком, співаком Сілом. Раніше вона зізнавалася, що хоче народити знову.