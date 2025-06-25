Кидання яйцями та селфі з "Януковичем": Камінська здивувала розвагами на Канарах

Марія Мельник - 25 червня, 14:00

Співачка Слава Камінська, яка з початку повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми за кордон та врешті знайшла своє щастя на Тенерифе, не припиняє дивувати епатажним контентом.

Виконавиця на Канарах спантеличила підписників фото з... президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Селфі Слави і Януковича - зображення, створені за допомогою штучного інтелекту. До речі, цей тренд набирає все більшої популярності серед зірок.

Однак знайшлися підписники, які звинуватили зірку в аморальності, після чого вона зробила свій профіль приватним.


Камінська з Януковичем

"Які люди на Канарах", - написала Камінська

"Ви дура з ним пі*аром фоткатися?", "чим пишатися? крадій і продажна шкура!", "я в шоці з людей, хто ведеться, вам точно треба зійти і видалити інтернет", "яка тупорила", "а там курс долара ще по 8?", - розрізнилися думки користувачів.

Співачка також здивувала незвичною розвагою. Виконавиця разом з дітьми влаштувала бійку сирими яйцями.

Камінська з дітьми пограла

У дивній грі взяли участь і діти співачки: донька Лаура і син Леон

Камінська обкидала дітей яйцями

Мама вирішила обкидати дітей яйцями

До речі, Слава часто любить влаштовувати нащадкам веселі розваги.

Як відомо, Камінська та її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський одружилися у 2014 році, а про розлучення оголосили у 2019. У шлюбі у Слави та Едгара народилося двоє дітей, до яких іноді навідується батько.

Нагадаємо, раніше зірка розказувала про знайомство з новим бойфрендом і якими мовами з ним спілкується.

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