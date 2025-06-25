Кидання яйцями та селфі з "Януковичем": Камінська здивувала розвагами на Канарах

Співачка Слава Камінська, яка з початку повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми за кордон та врешті знайшла своє щастя на Тенерифе, не припиняє дивувати епатажним контентом.

Виконавиця на Канарах спантеличила підписників фото з... президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Селфі Слави і Януковича - зображення, створені за допомогою штучного інтелекту. До речі, цей тренд набирає все більшої популярності серед зірок.

Однак знайшлися підписники, які звинуватили зірку в аморальності, після чого вона зробила свій профіль приватним.

"Які люди на Канарах", - написала Камінська

"Ви дура з ним пі*аром фоткатися?", "чим пишатися? крадій і продажна шкура!", "я в шоці з людей, хто ведеться, вам точно треба зійти і видалити інтернет", "яка тупорила", "а там курс долара ще по 8?", - розрізнилися думки користувачів.

Співачка також здивувала незвичною розвагою. Виконавиця разом з дітьми влаштувала бійку сирими яйцями.

У дивній грі взяли участь і діти співачки: донька Лаура і син Леон

Мама вирішила обкидати дітей яйцями

До речі, Слава часто любить влаштовувати нащадкам веселі розваги.

Як відомо, Камінська та її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський одружилися у 2014 році, а про розлучення оголосили у 2019. У шлюбі у Слави та Едгара народилося двоє дітей, до яких іноді навідується батько.

Нагадаємо, раніше зірка розказувала про знайомство з новим бойфрендом і якими мовами з ним спілкується.