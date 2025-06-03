Камінська в лосинах і топі похизувалася стрункістю у спортзалі

Співачка Слава Камінська, яка від початку повномасштабного вторгнення виїхала з України, а нині живе на Тенерифе, впровадила у своє життя регулярні заняття спортом.

У своєму Instagram 40-річна виконавиця похизувалася стрункою фігурою в лосинах.





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До речі, у 2020-му Слава робила ліпосакцію.

Ще у 2021 співачка називала себе "жирною" і майже кожного дня працювала над тілом у спортзалі, що й успішно продовжує робити.

Нагадаємо, раніше Камінська зізнавалася, що напочатку великої війни боролася зі стресом завдяаки алкоголю. Однак після припинення вживання спиртного зірка помітила позитивні зміни у зовнішності, зокрема покращення якості шкіри.

За останні кілька років Камінська також неабияк схудла. Раніше вона зізнавалася, чи колола Оземпік.