Камінська в лосинах і топі похизувалася стрункістю у спортзалі
Співачка Слава Камінська, яка від початку повномасштабного вторгнення виїхала з України, а нині живе на Тенерифе, впровадила у своє життя регулярні заняття спортом.
У своєму Instagram 40-річна виконавиця похизувалася стрункою фігурою в лосинах.
До речі, у 2020-му Слава робила ліпосакцію.
Ще у 2021 співачка називала себе "жирною" і майже кожного дня працювала над тілом у спортзалі, що й успішно продовжує робити.
Нагадаємо, раніше Камінська зізнавалася, що напочатку великої війни боролася зі стресом завдяаки алкоголю. Однак після припинення вживання спиртного зірка помітила позитивні зміни у зовнішності, зокрема покращення якості шкіри.
За останні кілька років Камінська також неабияк схудла. Раніше вона зізнавалася, чи колола Оземпік.