"Моя людина-всесвіт": Камінська на честь ювілея сина показала його кумедні фото в синій шубі та з ковбасою

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Співачка Слава Камінська слідом за дорослішанням доньки святкує день народження сина Леонардо.

З нагоди 10-річчя хлопця мама показала теплі і веселі спогади з сімейного архіву.

"Любий мій Леонарде! Сьогодні тобі 10 років - ціле десятиліття! Ти вже не зовсім маленький, але все одно мій хлопчик, мій розумний і неймовірно талановитий син.



Ти - як справжній дослідник, завжди знаєш відповіді на найскладніші питання. Моя ходяча енциклопедія, моя людина-всесвіт, сповнена ідей та відкриттів. Кожен день поруч із тобою - це дивовижна подорож, бо ти бачиш світ по-особливому", - написала Слава.



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Коли всі члени родини - творчі особистості

"Ти дорослішаєш, але залишаєшся добрим, чесним і справжнім. Твоя любов до мінералів, твоє прагнення дізнаватися нове і твоє велике серце - це те, що робить тебе унікальним. Синку, я так пишаюся тобою! Ти розумний, турботливий і дуже сильний - навіть коли просто сидиш тихо, світ стає кращим завдяки тобі", - пише мама.

"Нехай цей рік подарує тобі нові дивовижні відкриття, вірних друзів і найяскравіші емоції. А я завжди буду поруч, щоб підтримати, допомогти і просто бути твоєю мамою. З днем народження, Леончику! Ти вже дорослий, але для мене завжди залишишся трошечки маленьким дивом", - підсумувала Камінська.

Ще зовсім маленький хлопчик

Як відомо, батько Лео та його сестри Лаури - ексчоловік Слави, пластичний хірург Едгар Камінський.

Слава та Едгар побралися у липні 2014-го. Перед тим, у вересні 2013-го співачка розірвала свій перший шлюб.

А у червні 2019-го подружжя розлучилося після 5 років офіційного шлюбу.