"Героїня бюджетного Боллівуду": Камінська поділилася кумедним фото себе в 14

Співачка Слава Камінська з тих, хто завжди дивує підписників експериментами, перформансами та почуттям гумору.

Цього разу 40-річна виконавиця показала, як у підлітковому віці перетворилася на героїню "бюджетного Боллівуда".

"1998 рік. Мені 14. Друзі, це не шарф. Це шматок тканини, з якої пізніше пошили мамину спідницю. А поки що він перетворював мене на загадкову героїню… у стилі дуже бюджетного Боллівуду", - пригадала співачка.





Реклама:

Слава креативно підходила до зйомок ще з дитинства

"Що змусило мене влаштувати цей перформанс? Важко сказати. Можливо, я намагалася викликати духів? Або просто шукала натхнення, дивлячись на стінку, за якою ховаються сервіси і "томи великих знань" (або касети з серіалами).

Але найбільше вражає те, як я з таким серйозним виглядом тримаю цю… виделку? Паличку? Вказівник долі? Вочевидь, у глибині душі я думала: "Це буде шедевр. Це увійде в історію". І, знаєте, таки увійшло — хоча б до сімейного архіву", - написала зірка.

Як відомо, Камінська нерідко згадує себе в дитинстві і юності. Якось вона показувала, як у шкільні роки була брюнеткою, і навіть знайшла відео зі свого випускного.