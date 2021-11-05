"Хтось щось має проти пластики?": Камінська показала себе на випускному. ВІДЕО

Співачка Слава Камінська поділилася архівним відео зі свого шкільного випускного, на якому її нелегко впізнати, хоча би тому, що дівчина була жагучою брюнеткою.

"Так ) Хтось щось має ще проти пластики?", - пожартувала зірка у своєму Instagram.

Підказка: співачку можна роздивитися після 2:17 хвилини.

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Нагадаємо, Слава не приховує, що її краса не лише від природи. Якось вона навіть показувала, як її вводять у наркоз перед ліпосакцією. А от ексчоловік артистки, пластичний хірург Едгар Камінський говорив, що був категорично проти "апгрейдів" зовнішності Слави, і вони через це сварилися.

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