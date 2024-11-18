Від купальника до затишного пальта: Камінська показала відпочинок у дощовій Іспанії

Співачка Слава Камінська показалася у північному іспанському місті Сан-Себастьян.

На знімках 40-річна виконавиця у пальті зізналася, що відвикла від прохолоди, і наробила фото в купальнику.

Слава, живучи на спекотному Тенерифе, тепер ніяк не може зігрітися

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Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Камінська з дітьми тривалий час мешкала у Нідерландах. Пізніше вона переїхала на Тенерифе, де незабаром вступила у нові стосунки.

І хоча нині в житті Слави розпочалась нова амурна історія, її ексчоловік, пластичний хірург Едгар Камінський навідується в гості до неї та її дітей, сина Леона і доньки Лаури.