Від купальника до затишного пальта: Камінська показала відпочинок у дощовій Іспанії
Співачка Слава Камінська показалася у північному іспанському місті Сан-Себастьян.
На знімках 40-річна виконавиця у пальті зізналася, що відвикла від прохолоди, і наробила фото в купальнику.
Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Камінська з дітьми тривалий час мешкала у Нідерландах. Пізніше вона переїхала на Тенерифе, де незабаром вступила у нові стосунки.
І хоча нині в житті Слави розпочалась нова амурна історія, її ексчоловік, пластичний хірург Едгар Камінський навідується в гості до неї та її дітей, сина Леона і доньки Лаури.
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