"Дочки-матері": Камінська на селфі показала три покоління жінок своєї родини

Юлія Леськова 24 листопада, 14:59
Слава Камінська позує для фото
Фото з Instagram Слави Камінської

Співачка Слава Камінська, яка нещодавно показувала свій відпочинок в Іспанії, попозувала з мамою і донечкою.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Дочки-матері", - написала співачка.


Слава Камінська з мамою та донькою

Як вважаєте, схожа Слава на свою маму?

Три покоління жінок родини Камінської

Три покоління жінок родини Камінської

Нагадаємо, на початку жовтня Слава Камінська похвалилася своїми дітьми від ексчоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського: 8-річною Лаурою та 9-річним Леоном.

Зараз Слава зустрічається з загадковим чоловіком, особу якого приховує від своєї аудиторії.

Як відомо, раніше зірка скаржилася на буденне життя на Тенеріфе.

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