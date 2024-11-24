"Дочки-матері": Камінська на селфі показала три покоління жінок своєї родини

Фото з Instagram Слави Камінської

Співачка Слава Камінська, яка нещодавно показувала свій відпочинок в Іспанії, попозувала з мамою і донечкою.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Дочки-матері", - написала співачка.

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Як вважаєте, схожа Слава на свою маму?

Три покоління жінок родини Камінської

Нагадаємо, на початку жовтня Слава Камінська похвалилася своїми дітьми від ексчоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського: 8-річною Лаурою та 9-річним Леоном.

Зараз Слава зустрічається з загадковим чоловіком, особу якого приховує від своєї аудиторії.

Як відомо, раніше зірка скаржилася на буденне життя на Тенеріфе.