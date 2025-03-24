Лідер "Скай" Собчук привітав доньку з 22-річчям і розказав, чим вона займається. Фото
Лідер гурту "Скай" Олег Собчук привітав свою доньку Тетяну з 22-річчям.
Сьогодні, 24 березня, дівчина відзначає свій день народження. З цієї нагоди зірковий тато поділився зворушливими словами й фото іменинниці в Instagram.
На опублікованій світлині донька артиста постає з дипломом про завершення навчання в Технологічному інституті Британської Колумбії в Канаді. Тетяна здобула освіту за спеціальністю, пов’язаною з 3D-моделюванням, графікою та анімацією.
"З Днем народження, доця! Нехай збудуться усі твої мрії! Ти молодчинка! Будь здоровенька і щасливенька! Люблю тебе", — висловив теплі побажання 44-річний Олег.
Він також додав, що дівчина "класно робить графіку й анімацію".
Нагадаємо, з мамою своєї доньки, Марією фронтмен "Скай" розлучився у 2023 році. Колишня дружина Собчука навіть називала його аб'юзером. В ексзакоханих також є 15-річний син Арсен. А минулого року Тетяну помітили на прогулянці з батьком.
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