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"Велкам ту доросле життя": Юрченко привітав із 18-річчям свого старшого сина. Фото

Марія Ткаченко - 5 березня, 12:30
Юрко Юрченко

Юрко Юрченко -багатодітний татусь

Фото з Facebook Юрченка

Лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко привітав із повноліттям свого старшого сина Джо.

Фото з нащадком 52-річний артист опублікував у Facebook.

Юрко Юрченко і його син

Юркеш із урочистої нагоди звернувся до сина

Фото Міха Хайкін

"18! Вже може татові пивка купити!", - констатував Юрко.
"Синусоїд - хепа бьорзда! Велкам ту доросле Життя! Світлої долі! Мій син і мій Бро!", - написав він.
Нагадаємо, в Юрченка та його дружини Світлани троє дітей: 21-Юлія, Джо і 12-річний Джастін.
Як відомо, два роки тому Юрко Юрченко мало не втратив слух. Як припускав музикант, то могли датися наслідки "прильотів" та акубаротнавма, яку він дістав на фронті, воюючи в складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ".
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