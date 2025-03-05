"Велкам ту доросле життя": Юрченко привітав із 18-річчям свого старшого сина. Фото
Лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко привітав із повноліттям свого старшого сина Джо.
Фото з нащадком 52-річний артист опублікував у Facebook.
"18! Вже може татові пивка купити!", - констатував Юрко.
"Синусоїд - хепа бьорзда! Велкам ту доросле Життя! Світлої долі! Мій син і мій Бро!", - написав він.
Нагадаємо, в Юрченка та його дружини Світлани троє дітей: 21-Юлія, Джо і 12-річний Джастін.
Як відомо, два роки тому Юрко Юрченко мало не втратив слух. Як припускав музикант, то могли датися наслідки "прильотів" та акубаротнавма, яку він дістав на фронті, воюючи в складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ".
Читайте також:
"Нервовим мамам не рекомендується": ексдружина Кличка похвалилася дебютом сина в збірній України з баскетболу
"Люблю абсолютно": Мозгова привітала дочку з 10-річчям та показала її святкове фото
"Будь сильною": Сумська і Борисюк ніжно привітали доньку з 23-річчям. Фото
"Вперше покохала когось більше, ніж себе": Полякова в 20-ий день народження доньки адресувала їй зворушливі слова. Фото
Приєднуйтесь до дискусії