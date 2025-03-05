"Велкам ту доросле життя": Юрченко привітав із 18-річчям свого старшого сина. Фото

Юрко Юрченко -багатодітний татусь Фото з Facebook Юрченка

Лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко привітав із повноліттям свого старшого сина Джо.

Фото з нащадком 52-річний артист опублікував у Facebook.

Юркеш із урочистої нагоди звернувся до сина Фото Міха Хайкін

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"18! Вже може татові пивка купити!", - констатував Юрко.

"Синусоїд - хепа бьорзда! Велкам ту доросле Життя! Світлої долі! Мій син і мій Бро!", - написав він.