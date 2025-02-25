"Зростай, наше пташенятко": Козловський привітав сина з першим днем народження. Відео

39-річний Віталій Козловський привітав із днем народження свого первістка Відео damianpavli

25-го лютого свій перший день народження святкує синочок співака Віталія Козловського, Оскар. Своє "пташенятко" зірковий тато привітав у Instagram, адресувавши малюку зворушливі слова.

Віталік також опублікував відео з іменинником та його мамою, своєю дружиною і піарницею Юлією Бакуменко.

"25 лютого 2024 року життя змінилося назавжди. Бо в ньому з'явилося велике щастя – наш Оскар", - написав артист.

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Сину Віталія Козловського виповнився рочок

"Я завжди думав, що коли з'являється дитина, ти маєш стати для неї вчителем і наставником. А виявилось, все навпаки…Cину! Ти ще зовсім маленький, але саме ти нас вчиш життю. Мотивуєш рухатись вперед, не зупинятись, і прагнути більшого. Думати про свої вчинки і про відповідальність за них, бо рішення, які ми приймаємо сьогодні - це твоє майбутнє. Все що ми робимо - це те, з чого ти братимеш приклад", - зазначив Козловський.

Як на вашу думку, на кого більше схожий Оскар, на маму чи на тата?

"Дбати про себе і цінувати себе, тому що батьки - це твоя кам'яна стіна і опора, це ті, хто завжди за тебе і дуже багато в твоєму житті залежить від нас, нашого здоров'я і наших можливостей. Розставляти пріоритети, будувати плани, бути відповідальними дорослими, які вмить стають дітьми, готовими до будь-яких пригод та ігор разом з тобою! Зростай, наше пташенятко! Будемо разом відкривати цей світ! Ми завжди поряд!", - пообіцяв співак.

Юлія поділилася найпершим фото синочка

Нагадаємо, про народження первістка Козловський розказав у квітні 2024-го в інтерв'ю своїй екснаречений Раміні Есхакзай, пояснивши, чому вирішив саме так назвати хлопчика.

Як відомо, Оскара похрестили у червні. Кумами Віталія та Юлії стали відома піарниця та продюсер.