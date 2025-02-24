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"Моє світло": Усик привітав доньку з 15-річчям милими фото

Карина Тімкова - 24 лютого, 11:00

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина ніжно привітали старшу доньку Єлизавету з днем народження.

24-го лютого дівчинці виповнилось 15 років.

З нагоди свята зіркові батьки показали чимало її дитячих фотографій та милих сімейних спогадів.

Усик з дружиною привітали доньку з Днем народження
Ліза з дитинства полюбила подорожі
фото Instagram

Донька Олександра Усика сфотографувалась з батьком

Старша татова донечка

Олександр також звернувся до доньки.

"Моє світло", — коротко написав він.

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Ліза ще з маленького віку любила позувати для фото

Ліза ще з маленького віку любила позувати для фото

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Усик з дружиною зворушливо привітали доньку з 15-річчям

Дівчинка з дитинства була стильною

Олександр Усик з дружиною привітали старшу доньку з 15-річчям


Нагадаємо, Олександр і Катерина одружені з 2009 року. Раніше ТаблоID писав про красиву історію їхнього кохання.

Окрім Єлизавети подружжя також виховує синів Михайла та Кирила і наймолодшу Марію, яку батьки нещодавно вітали з першим днем народження.

Зіркова пара любить спільні відпочинки з дітьми. Влітку вони всі разом розважались на воді.

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