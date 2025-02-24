"Моє світло": Усик привітав доньку з 15-річчям милими фото
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина ніжно привітали старшу доньку Єлизавету з днем народження.
24-го лютого дівчинці виповнилось 15 років.
З нагоди свята зіркові батьки показали чимало її дитячих фотографій та милих сімейних спогадів.
Олександр також звернувся до доньки.
"Моє світло", — коротко написав він.
Нагадаємо, Олександр і Катерина одружені з 2009 року. Раніше ТаблоID писав про красиву історію їхнього кохання.
Окрім Єлизавети подружжя також виховує синів Михайла та Кирила і наймолодшу Марію, яку батьки нещодавно вітали з першим днем народження.
Зіркова пара любить спільні відпочинки з дітьми. Влітку вони всі разом розважались на воді.
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