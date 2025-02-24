"Моє світло": Усик привітав доньку з 15-річчям милими фото

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина ніжно привітали старшу доньку Єлизавету з днем народження.

24-го лютого дівчинці виповнилось 15 років.

З нагоди свята зіркові батьки показали чимало її дитячих фотографій та милих сімейних спогадів.

Ліза з дитинства полюбила подорожі фото Instagram

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Старша татова донечка

Олександр також звернувся до доньки.

"Моє світло", — коротко написав він.

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Батьки, певно, дивуються, як їх старша дитина так швидко виросла

Ліза ще з маленького віку любила позувати для фото

Єлизавета, як і її мама, любить естетичні фотосесії

"Підтримка батьків дуже важлива в житті дитини", — зазначив Усик під одним відео з донькою

Дівчинка з дитинства була стильною





Нагадаємо, Олександр і Катерина одружені з 2009 року. Раніше ТаблоID писав про красиву історію їхнього кохання.

Окрім Єлизавети подружжя також виховує синів Михайла та Кирила і наймолодшу Марію, яку батьки нещодавно вітали з першим днем народження.

Зіркова пара любить спільні відпочинки з дітьми. Влітку вони всі разом розважались на воді.