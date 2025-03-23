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Ротару портретним фото привітала онука з 31-річчям, а той посвітив пресом на чужині

Юлія Леськова - 23 березня, 11:24
Софія Ротару зі своїм онуком на фото
Фото з Instagram Софії Ротару

77-річна співачка Софія Ротару в Instagram привітала з 31-річчям свого онука Анатолія Євдокименка, який під час повномасштабної війни в Україні втік за кордон. 

Ротару показала портретне фото Толіка і лаконічно написала: "З днем народження". 

Анатолій Євдокименко на фото

Ротару похвалилася внуком-втікачем


Сам же Анатолій теж вирішив з нагоди 31-річчя з'явитися в мережі. Він опублікував чорно-білу світлину, на якій позує з голим торсом. 

Анатолій Євдокименко з голим торсом

Євдокименко не забуває похвалитися пресом на чужині

До привітань з днем народження приєдналася і молодша сестра, модель Софія Євдокименко. 

"З днем народження, найкращий братику. Чоловік з найдобрішим серцем і найсильнішим духом", - написала вона. 

Сестра також привітала Анатолія ніжними словами

Сестра також привітала Анатолія ніжними словами

До речі, за кордоном Анатолій Євдокименко займається музикою і позиціонує себе українським продюсером. 

Хоч онук Ротару і не часто з'являється у мережі, однак час від часу публікує фото, наприклад лише в рушнику. 

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