Ротару портретним фото привітала онука з 31-річчям, а той посвітив пресом на чужині

Фото з Instagram Софії Ротару

77-річна співачка Софія Ротару в Instagram привітала з 31-річчям свого онука Анатолія Євдокименка, який під час повномасштабної війни в Україні втік за кордон.

Ротару показала портретне фото Толіка і лаконічно написала: "З днем народження".

Ротару похвалилася внуком-втікачем

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Сам же Анатолій теж вирішив з нагоди 31-річчя з'явитися в мережі. Він опублікував чорно-білу світлину, на якій позує з голим торсом.

Євдокименко не забуває похвалитися пресом на чужині

До привітань з днем народження приєдналася і молодша сестра, модель Софія Євдокименко.

"З днем народження, найкращий братику. Чоловік з найдобрішим серцем і найсильнішим духом", - написала вона.

Сестра також привітала Анатолія ніжними словами

До речі, за кордоном Анатолій Євдокименко займається музикою і позиціонує себе українським продюсером.

Хоч онук Ротару і не часто з'являється у мережі, однак час від часу публікує фото, наприклад лише в рушнику.