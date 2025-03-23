Ротару портретним фото привітала онука з 31-річчям, а той посвітив пресом на чужині
77-річна співачка Софія Ротару в Instagram привітала з 31-річчям свого онука Анатолія Євдокименка, який під час повномасштабної війни в Україні втік за кордон.
Ротару показала портретне фото Толіка і лаконічно написала: "З днем народження".
Сам же Анатолій теж вирішив з нагоди 31-річчя з'явитися в мережі. Він опублікував чорно-білу світлину, на якій позує з голим торсом.
До привітань з днем народження приєдналася і молодша сестра, модель Софія Євдокименко.
"З днем народження, найкращий братику. Чоловік з найдобрішим серцем і найсильнішим духом", - написала вона.
До речі, за кордоном Анатолій Євдокименко займається музикою і позиціонує себе українським продюсером.
Хоч онук Ротару і не часто з'являється у мережі, однак час від часу публікує фото, наприклад лише в рушнику.