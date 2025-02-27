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Онука Ротару з кварцом між грудей блиснула голим животом у луці за 220 тисяч. Фото

Карина Тімкова - 27 лютого, 13:30

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко, яка тільки нещодавно тішила кадрами з французьких Альп, представила новий зухвалий образ у модному серці Італії.

На вулицях Мілана 23-річна дівчина попозувала у максі-сукні насиченого зеленого кольору з вирізом на животі та глибоким декольте. Ліф інкрустований натуральним прозорим кварцом ручної роботи. Знімками вона поділилась у себе в Instagram.

Лук був доповнений шкіряною курткою, золотим браслетом і чорними підборами. Для кадрів Софія елегантно попритулялася до колони.

Софія Євдокименко вразила зухвалим образом у Мілані

Євдокименко посвітила струнким тілом на італійських вулицях

Фото Arthur Gareev

Онука Софії Ротару показала сміливий лук з пікантним вирізом

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Євдокименко у сукні з глибоким декольте підкорила Мілан

Шкіряний бомбер від Acne Studios вартує $4,400

Як відомо, Соня іноді працює моделлю, тож полюбляє робити фешн-зйомки і носити дизайнерські речі. Також онука Ротару часто робить романтичні фотосесії та вдягає декольтований одяг.

Торік стало відомо, що Євдокименко закрутила роман зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США Максом Лернером. До цього вона зустрічалась з українським IT-підприємцем Денисом Жадановим, який був старшим на 12 років.

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