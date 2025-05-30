Ротару чорно-білим фото привітала онуку з 24-річчям, а та показала свій святковий ранок

Марія Мельник - 30 травня, 17:45

Співачка Софія Ротару привітала свою онуку Софію Євдокименко з днем народження.

У своєму Instagram зіркова бабуся запостила чорно-біле фото вже 24-річної онуки.

Сама ж іменинниця поки лише похизувалася кількістю квітів, які отримала зранку у свій день народження. 

Онука Ротару на чорно-білому фото

Фото виглядає як одне з професійних знімків дівчини, адже вона працює моделлю


Софія Євдокименко день народження

Судячи з кількості букетів, у свій день народження дівчина точно не залишилась без уваги

Нагадаємо, у 2024-му Євдокименко почала зустрічатися зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США Максом Лернером.

Дівчина вже тривалий час живе у США і часто подорожує Європою, чим хизується у соціальних мережах.

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