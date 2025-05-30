Ротару чорно-білим фото привітала онуку з 24-річчям, а та показала свій святковий ранок
Співачка Софія Ротару привітала свою онуку Софію Євдокименко з днем народження.
У своєму Instagram зіркова бабуся запостила чорно-біле фото вже 24-річної онуки.
Сама ж іменинниця поки лише похизувалася кількістю квітів, які отримала зранку у свій день народження.
Нагадаємо, у 2024-му Євдокименко почала зустрічатися зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США Максом Лернером.
Дівчина вже тривалий час живе у США і часто подорожує Європою, чим хизується у соціальних мережах.
Приєднуйтесь до дискусії