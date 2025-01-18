52-річна Вергара побоялася крутити роман з пілотом "Формули 1": інсайдер назвав причину

Фото з Instagram Софії Вергари

Нещодавно поширилися чутки про те, що 52-річна колумбійська та американська акторка Софія Вергара та 40-річний британський пілот "Формули-1" Льюїс Гамільтон закрутили роман. Їх разом помітили у Нью-Йорку.

Втім, як пише видання Page Six, Софія та Льюїс побоюються, що їхня різниця у віці може завадити роману.

"Вона вважає, що різниця у віці надто велика. Він навіть думає, що вона шукає щось інше в партнері", - зазначило джерело.

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Інсайдер каже, що пара відпочивала у ресторані у колі друзів і дуже добре ладнали, однак через 12 років різниці вони знаходяться на різних етапах життя.

Льюїс Гамільтон та Софія Вергара провели час разом Фото з Instagram Льюїса Гамільтона

Вергара двічі розлучена і досягла нового піка своєї кар'єри, а Гамільтон ще не був заручений та планує вийти на пенсію.

Тож після зустрічі в ресторані, стверджує інсайдер, акторка та спортсмен вирішили не переводити стосунки на інший рівень та зустрічатися тет-а-тет й будувати разом плани, хоч і добре поладнали.

Вергара побоюється будувати стосунки з великою різницею у віці

Як відомо, в липні 2023 року Софія Вергара розлучилася зі своїм чоловіком, актором Джо Манганьєлло після 7-ми років шлюбу.

За кілька місяців після розлучення зірку помітили в компанії лікаря-ортопеда Дастіна Салімана. Навіть своє 52-річчя у липні вона зустрічала в його обіймах, та, схоже, парочка вирішила не продовжувати стосунки.