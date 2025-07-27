"Ти є любов": Вітвіцька показала Тарабарову у діадемі та привітала її з 35-річчям

Фото з Instagram Соломії Вітвіцької

Телеведуча Соломія Вітвіцька привітала свою подругу, співачку Світлану Тарабарову з 35-річчям та наробила фото з нею.

Соломія зазнімкувалася з подругою на подвір'ї її будинку, показала святкову атмосферу та похвалилася іменинницею у діадемі.

"Многая літа. Ти сяєш по-справжньому. І зазираєш кожному в саму душу. Без фальшу. Ти є любов, рідний голос і внутрішня сила. Дякую, що ти є. Будь неймовірно щасливою! Обіймаю міцно. І дуже тебе ціную. Люблю", - написала Соломія.

Тарабарова відреагувала на допис та назвала його "безцінними моментами".

"Люблю! І дякую за кожен день", - написала Світлана.

Соломія також заселфилася з донькою Світлани

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"Іменинниця", - написано на стрічці у Світлани

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова поділилася веселим лайфхаком, як не втратити зв'язок з дітьми.

А Вітвіцька якось показалася у спортзалі та назвала переваги заняття спортом для жінок у 40+.