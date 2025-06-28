"Не про прес і стегна": Вітвіцька показалася в спортзалі та пояснила, в чому користь тренувань у 40+

Фото з Instagram Соломії Вітвіцької

45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька показала своє тренування у спортзалі та пояснила користь від силових навантажень після 40 років, яку відчуває.

"Після 40 тренування - це вже не про прес і стегна. Це про турботу про себе. Серйозно. Силові хоча б двічі на тиждень - це мій рецепт від стресу, втоми, і апатії", - написала вона.

Соломія зробила випади з гантелями під час тренування

За її словами, тренування тримають у тонусі не лише її м'язи, але й психіку.

"Регулярні тренування не лише підтягують тіло, а й тримають в тонусі психіку. А ще: - зменшують ризик атеросклерозу; - зміцнюють серце і кістки; - підтримують баланс гормонів; - знижують тривожність і ризик депресії; - покращують сон, пам’ять і настрій", - додала Соломія.

Інша вправа - присідання з гантелями

Вітвіцька зазначила, що в умовах війни тренування не дають з'їхати з глузду.

"А в умовах війни - це ще й спосіб не з’їхати з глузду, коли не висипаєшся через обстріли і здається, що всі довкола сходять з розуму. Коли я тренуюсь - я повертаю собі контроль: над тілом, над емоціями, над власним життям. І поки є сили підняти гантелю - буде й сила тримати себе. І тримати світ навколо", - підсумувала Вітвіцька.

Також телеведуча попіднімала навантажувальні диски від штанги

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька відзначала своє 45-річчя. З нагоди свята вона попозувала на балконі у білій сукні.

Також якось телеведуча вразила шанувальників неймовірним перетворенням.