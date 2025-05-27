"Як не втратити зв'язок із дітьми": Тарабарова поділилася веселим лайфхаком. Відео

Світлана Тарабарова - співачка та багатодітна матуся

Співачка Світлана Тарабарова, яка виховує трьох дітей: 6-річного Івана, 4-річну Марію та 2-річну Поліну, показала, як їй вдається бути з малечею "на одній хвилі".

Зірка зняла на відео, як дуркує в автомобілі з сином і старшою дочкою.

"Мій особистий лайфхак, як не втрачати зв'язок з дітьми", - анонсувала Світлана.

Світлана, Іван та Марія показали, як не втрачати зв'язок

Порада артистки дуже проста: "Дозволь собі бути з ними дитиною!".

Нагадаємо, якось Тарабарова зізнавалася, що вік, на який вона себе відчуває, аж ніяк не її паспортні 34.

Як відомо, в жовтні Світлана та її чоловік і концертний директор Олексій Бондар святкуватимуть 9-ту річницю свого шлюбу. А були ж часи, коли ексучасниця "REAL O" мало не вийшла заміж за співака Володимира Дантеса. ТаблоID розповідав, як склалися долі інших дівчат із популярних колективів 2000-их.