"Різдвяне тренування": Вітвіцька у спортзалі показала, як виконує вправу з гирею

Марія Ткаченко 26 грудня, 15:30
Соломія Вітвіцька
Скріни з Instagram Вітвіцької

Щоби святкові застілля на Різдво та Новий рік не позначилися на фігурі, варто не забувати й про тренування. Саме так робить телеведуча Соломія Вітвіцька.

У Insta-сторіс 44-річна зірка показала фрагмент свого воркауту в залі. Соломія виконувала вправу з гирею і, судячи з того, що її лице не покидала усмішка, кайфувала від процесу.

Телеведуча Соломія Вітвіцька

Відсвяткувавши Різдво, Вітвіцька вирушила до спортзали


Соломія Вітвіцька з 1+1

До речі, тренування з вагою жінкам 35+ дуже радить зіркова тренерка Аніта Луценко

Телеведуча Вітвіцька

Соломія добре вправляється з гирею

Зірка від тренування ще й отримує порцію ендорфінів

Зірка від тренування ще й отримує порцію ендорфінів

Будьте як Соломія!

Будьте як Соломія!

Нагадаємо, торік Вітвіцька розказувала, як ставиться до відсутності в неї дітей. Як відомо, в телеведучої є бойфренд-військовий, який зараз на передовій.

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