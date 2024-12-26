"Різдвяне тренування": Вітвіцька у спортзалі показала, як виконує вправу з гирею

Щоби святкові застілля на Різдво та Новий рік не позначилися на фігурі, варто не забувати й про тренування. Саме так робить телеведуча Соломія Вітвіцька.

У Insta-сторіс 44-річна зірка показала фрагмент свого воркауту в залі. Соломія виконувала вправу з гирею і, судячи з того, що її лице не покидала усмішка, кайфувала від процесу.

Відсвяткувавши Різдво, Вітвіцька вирушила до спортзали

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До речі, тренування з вагою жінкам 35+ дуже радить зіркова тренерка Аніта Луценко

Соломія добре вправляється з гирею

Зірка від тренування ще й отримує порцію ендорфінів

Будьте як Соломія!

Нагадаємо, торік Вітвіцька розказувала, як ставиться до відсутності в неї дітей. Як відомо, в телеведучої є бойфренд-військовий, який зараз на передовій.



