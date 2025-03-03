"Це шлях самурая": Морозюк у шортах подолала висоту багатоповерхівки і показала, як рахує калорії

Художниця Соня Морозюк, яка продовжує скидати вагу і слідкувати за харчуванням, похизувалася успіхами у спортзалі.

У своєму Instagram мисткиня показала, як підкачала ноги і що їсть на сніданок.

"Вирішила по понеділках знімати відео форми, щоб відстежувати динаміку", - поділилася Соня.

У лютому художниця скаржилася, що набрала зайві 4 кіло, і почала активно над ними пітніти

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Окрему увагу Морозюк приділяє м'язам ніг, якими любить хизуватися перед підписниками

А ще дівчина з тих, хто не вірить в генетику

А так виглядають сніданки Соні. До речі, зараз дівчина намагається їсти багато зелені (і не забуває рахувати калорії)

Як відомо, тривалий час Морозюк страждала на РХП. Раніше вона показувала себе у найбільшій вазі і розказувала, як прийшла до своєї ідеальної форми.