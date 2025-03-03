Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Це шлях самурая": Морозюк у шортах подолала висоту багатоповерхівки і показала, як рахує калорії

Марія Мельник - 3 березня, 16:15

Художниця Соня Морозюк, яка продовжує скидати вагу і слідкувати за харчуванням, похизувалася успіхами у спортзалі.

У своєму Instagram мисткиня показала, як підкачала ноги і що їсть на сніданок.

"Вирішила по понеділках знімати відео форми, щоб відстежувати динаміку", - поділилася Соня.

Морозюк показала фото у повний зрост

У лютому художниця скаржилася, що набрала зайві 4 кіло, і почала активно над ними пітніти


Морозюк в шортах у спортзалі

Окрему увагу Морозюк приділяє м'язам ніг, якими любить хизуватися перед підписниками

Морозюк засвітила прес

А ще дівчина з тих, хто не вірить в генетику

А так виглядають сніданки Соні. До речі, зараз дівчина намагається їсти багато зелені (і не забуває рахувати калорії)

А так виглядають сніданки Соні. До речі, зараз дівчина намагається їсти багато зелені (і не забуває рахувати калорії)

Як відомо, тривалий час Морозюк страждала на РХП. Раніше вона показувала себе у найбільшій вазі і розказувала, як прийшла до своєї ідеальної форми.

Читайте також:

"Запрошую відчути мене": Соня Морозюк подалася у співачки та стала "вільною" у дебютному кліпі

"Себе морально знищила": Морозюк про те, як вплинув на неї скандал з Гринкевичами та чому змінила імідж після нього

"Пережила пизд*йшн": Морозюк про подолання труднощів та своє життєве кредо

Соня Морозюк
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів